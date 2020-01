Estamos en 'shock' con lo mucho que se parece la actriz elegida para interpretar a Lady Di en la cuarta temporada de 'The Crown'

Se han publicado las primeras imágenes del rodaje (en Málaga) de la nueva temporada de 'The Crown' y el parecido (no solo en el físico) con la verdadera Lady Di es impresionante.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

No podía haber nadie mejor que Emma Corrin para hacer el rol de Lady Di en la próxima temporada de 'The Crown' (y no solo se parecen en el físico).

En abril de 2019 se reveló la actriz que interpretará el papel de Lady Di en la próxima entrega de la serie de Netflix 'The Crown'. Una de las temporadas más esperadas por la incorporación de dos nuevos personajes de lo más mediáticos de la historia en la familia real británica: la Princesa Diana de Gales y Camilla Parker Bowles.

“La princesa Diana fue un ícono y su efecto en el mundo sigue siendo profundo e inspirador“, escribió Corrin en Instagram después de que Netflix anunciara que formaría parte del elenco.

El parecido de la actriz y Lady Di no se queda solo en el físico, pues además de tener la belleza e inocencia de la joven princesa, también comparte el rango y la complejidad para asumir un papel de este tipo. Una mujer que nació anónima y pasó a convertirse en la figura femenina más icónica de su generación.

En las primeras imágenes (y sin ni siquiera haber visto el trailer de la nueva temporada) ya podemos afirmar el impecable trabajo a la hora de la elección de la actriz como la realización de vestuario, consiguiendo clonar los looks más famosos de la Princesa de Gales.

Estamos realmente impacientes por saber la fecha del estreno de esta temporada, donde veremos el escándalo más seguido por la prensa británica de todos los tiempos. A fecha de hoy Netflix no ha anunciado el día, pero estaremos muy (muy) atentas.