Cuando el príncipe Harry anunció que él y su esposa, Meghan Markle, abandonaban su vida como royals aseguró que parte fundamental de esta decisión era la caza en contra de su mujer que habían iniciado algunos medios de comunicación y recordó que vio cómo esto destruyó en el pasado la vida de su madre y que no quería que Meghan tuviera que vivir lo mismo. Y no era una excusa para dejar de lado la monarquía, así ha quedado claro con la incendiaria carta en la que han asegurado que no responderán a los medios que en su opinión “destrozaron la vida de muchas personas”. Están hablando de los tabloides británicos: The Sun, The Daily Mail, The Mirror y The Express.

Los duques que se mudaron a Los Ángeles con su hijo Archie en marzo, dicen que están en total desacuerdo con el “estilo de presentación de las noticias” de estos cuatro tabloides. Su nueva política de medios significa que no responderán a ninguna consulta de estos cuatro medios. La pareja dice que esta no es una “política general para todos los medios”. La carta llega en vísperas de la primera audiencia de la demanda de Meghan contra Associated Newspapers, editora del Mail on Sunday que se celebrará esta semana en los tribunales del Reino Unido esta semana.

La duquesa de Sussex demandó al Mail on Sunday por publicar extractos de una carta “privada y confidencial” enviada a su padre en agosto de 2018, tres meses después de su boda con el príncipe Harry. ”Es gravemente preocupante que una parte influyente de los medios de comunicación, durante muchos años, haya tratado de aislarse de asumir la responsabilidad de lo que dicen o imprimen, incluso cuando saben que es distorsionado, falso o invasivo más allá de lo razonable", dice la pareja en la carta hecha pública este lunes.

“Cuando el poder se disfruta sin responsabilidad, la confianza que todos depositamos en esta industria tan necesaria se degrada”. Y añaden: “El duque y la duquesa de Sussex han visto a personas que conocen, así como a extraños, ver sus vidas completamente rotas sin ninguna buena razón, aparte del hecho de que los chismes aumentan los ingresos por publicidad."

La pareja afirma, sin embargo, que su nueva política de medios “no trata de evitar las críticas”. ”No se trata de impedir una conversación pública o censurar noticias precisas. Los medios tienen todo el derecho de informar pero no pueden basarse en mentiras".