La actriz de 24 años ha logrado conquistar al mundo no solo por sus excelentes dotes artísticas sino también su increíble estilo

Woman.es

Sacha Baron Cohen puede ser la gran estrella de la "Borat 2", pero Maria Bakalova se ha convertido en la heroína de esta estridente comedia que se estrenó en España en Amazon Prime en octubre de 2020. En la cinta Bakalova interpreta a Tutar Sagdiyev, la oprimida hija de 15 años del periodista kazajo interpretado por Baron Cohen.

Criada en un granero y mal educada por su padre inconsciente, Tutar ideó una manera de acompañar a Borat en su último viaje a los Estados Unidos, convirtiéndose tanto en el cebo como en el cómplice de los planes de su padre para entregarla al vicepresidente Mike Pence.

- Las nominaciones a los Oscar 2021 hacen historia por su carácter inclusivo

- Todo lo que no sabías y debes saber de las nominadas al Oscar a Mejor Actriz

A través de numerosos encuentros incómodos, incluida una entrevista con Rudolph W. Giuliani, Tutar pone el dedo en situaciones donde la misoginia silenciosa (y a veces no tan silenciosa) nos rodea.

Se trata de una actuación revolucionaria para Bakalova, una actriz búlgara de 24 años cuyo trabajo previo en cine y televisión aún no le había brindado este tipo de aclamación por interpretar a una adolescente ingenua que no sabe que las mujeres pueden leer, conducir o masturbarse.

Como explicó Bakalova en una entrevista a The New York Times, la secuela de "Borat" es fundamentalmente la historia de la educación y liberación de Tutar. "Es una película de cómo una niña puede crecer y debería crecer", dijo. "Cómo la gente puede tratarte como no igual porque eres mujer y qué tipo de opciones tienes".

Para Bakalova, este papel también ha sido una oportunidad para honrar a su país de origen. La actriz confiesa que empezó a cantar a los 5 años, pero que en algún momento quiso explorar más. "Quería escapar de la realidad. Porque actuando, puedes convertirte en cualquiera. Puedes hacerlo todo. Puedes vivir en Marte", explica.

Nunca se sintió una adolescente especialmente simpática, tampoco era muy seguidora del cine estadounidense, de hecho se considera una fan absoluta del cine nórdico, y asegura que no había visto la cinta de "Borat", hasta que le dieron el papel.

Lo cierto es que cuando mandó sus grabaciones para la convocatoria de la cinta, no sabía de qué proyecto se trataba. "Un amigo me contó que había una convocatoria abierta para una película de Hollywood y que al parecer se trataba de un personaje principal. Yo pensé que eso era imposible. Somos búlgaros, nadie va a darnos papeles principales. Pero igualmente envié mis autograbaciones y luego me llamaron para una prueba de pantalla en Londres. El proyecto era tan confidencial que pensé, ¿es esto realmente un proyecto? Me llegó a pasar por la cabeza que se trata de trata de personas. No tenía idea de que iba a encontrarme con Sacha, fue una sorpresa", revela.

Bakalova, ha contado en varias ocasiones que Sacha le explicó que Tutar estaba casi tan loca como Borat. Que debía interpretar a una mujer completamente desorientada y por otro lado aparentar ser una humana normal. "Es una película satírica, es exagerada, pero me hizo pensar en cómo sería vivir esta vida, incluso si es falsa".

La aclamada actriz nomina al Oscar a mejor actriz de reparto, ha reconocido que para hacer el papel y que se sintiera más verdadero dejó crecer todo su vello corporal. "No me depilé ni las axilas, ni las piernas ni nada", aunque añade que el vello de su rostro fue el único falso. "No me crece nada de nada, así que la parte facial se debe a mi maquilladora, Katy Fray, pero todo lo demás es completamente natural".

Y si hay una escena comentada de esta cinta-documental, fue la que la actriz vivió con el abogado de Donald Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. En la polémica escena se puede ver a Giuliani con las manos dentro de los pantalones mientras se tumba en una cama de la habitación de un hotel, frente a la actriz que se está haciendo pasar por una presentadora de televisión.

Tras una 'entrevista' para un falso programa de noticias conservador, el ex alcalde de Nueva York sigue a la supuesta presentadora para tomar una copa en una suite del hotel que está siendo grabada por cámaras ocultas. Después de que la actriz le quite el micrófono, Giuliani, de 76 años, se recuesta en la cama, jugueteando con su camisa desenganchada y metiéndose las manos dentro de los pantalones. En ese momento son interrumpidos por Borat, que irrumpe en la habitación al grito de: "Tiene 15 años. Es demasiado vieja para ti".

El impresionante estilo de Maria Bakalova, la sorpresa de los Oscar Ver 10 fotos

La actriz ni ha querido dar su opinión sobre lo sucedido y se ha limitado a decir "lo bueno de películas como estas es que la gente muestra su lado verdadero, el real".

La intérprete de 24 años ha participado en cintas más independientes como 'Transgression', aunque también tuvo un papel secundario en la película 'The Father' y en 2020 estrenó 'Last Call', una comedia muy peculiar en la que da vida a una joven que está a punto de suicidarse. Y ahora pelea por su conseguir su primer Oscar.