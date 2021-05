La actriz está en la recta final de su embarazo y le ha dedicado a su hijo Claudio estas bonitas palabras.

CARLA DOMÍNGUEZ | WOMAN.ES

Desde el año pasado, han sido muchas las famosas que han dado a conocer su estado de buena esperanza. El ‘baby boom’ de las celebrities estalló casi junto con la pandemia, y en cierto modo, nos ha alegrado parte de estos meses. Paula Echevarría, Edurne, o la actriz María Adánez, han sido algunas de las españolas que han mostrado sus embarazos en las redes sociales.

Ha sido la actriz, María Adánez, coprotagonista de la serie ‘Aquí no hay quién viva’, quien nos ha dejado muchos momentos sobre su embarazo en su perfil de Instagram. Y es que la actriz, que hace nada cumplió 45 años, siempre ha reconocido las dificultades de la gestación a su edad. Sin embargo, reconoce que ha tenido un buen embarazo. Por eso, y ya a punto de nacer su hijo, la actriz ha querido dedicar un bonito mensaje a su pequeño Claudio.

“Querido Claudio: El gran momento se acerca, ¡qué buen embarazo hemos tenido, hijo! Muchas gracias. Nada de vómitos, nada de mareos, energía a tope y felicidad y buen rollo en su máxima expresión. Te he hecho todo y no te falta de nada, solo queda el horneado final. Voy a echar de menos llevarte en mi pancita, pero por otro lado nos morimos de ganas de verte, de que conozcas tu casa y de presentarte a tus hermanos peludos, Séptimo y MariGaila. Después del cursillo acelerado que hemos hecho tu padre y yo, de poner pañales, preparar baños e investigar sobre las cremas que necesitas, nos hemos dado cuenta de que no tenemos ni idea de nada, pero amor y cariño para darte, tenemos a raudales. Espero que te guste la familia que no has elegido, Claudio. Dicen que son los padres los que eligen a los hijos… Te quiere tu madre”.

-El relato de María Castro con el que te sentirás identificada si has pasado por una cesárea

-La confesión más íntima de Ariadne Artiles sobre sus miedos en el segundo embarazo

En una sencilla foto de Instagram, y con la mano en su barriguita, María ha lanzado este emotivo mensaje por redes sociales. Desde ese instante, no han parado de llegarle mensajes a María llenos de optimismo y ánimos con la llegada del hijo de la pareja. Esperamos muy pronto poder ver al pequeño Claudio en manos de María Adánez y su pareja, Ignacio.