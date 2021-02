La confesión más íntima de Ariadne Artiles sobre sus miedos en el segundo embarazo

"No me avergüenza mi cuerpo, pero han sido unos meses difíciles".

El pasado mes de noviembre, Ariadne Artiles confirmó que era de una de las celebrities que se sumaba a la larga lista de mujeres famosas embarazadas.

Durante el confinamiento y los meses posteriores al mismo, brotaron sin parar las noticias sobre famosas que iban a ser madres. Las primeras, como Sandra Gago, Sara Sálamo, María Pombo o Isabel Jiménez, ya han dado luz, pero todavía hay bebés de mamás conocidas por llegar en los próximos meses. Entre ellos, las dos gemelas idénticas que espera la modelo canaria, que ya tiene una hija de tres años, Ari, fruto de su relación con José María García Fraile.

"A pesar de que las siento cada segundo y de que sus patadas ya son de campeonas me sigue pareciendo alucinante que puedan estar ahí las dos juntas, creciendo a la par, tan a gusto, mientras siguen formándose cada una de sus pequeñas células a la perfección", ha escrito Artiles en su perfil de Instagram, las primeras palabras de una profunda y honesta reflexión sobre su embarazo.

Ariadne ha querido dar una explicación de por qué no ha compartido estos meses muchas imágenes de sí misma embarazada. "Recibo muchos mensajes vuestros con mucho cariño preguntándome si todo va bien, porqué no subo fotos embarazada, si es que estoy muy gorda o si no me siento bien y la verdad es que no hay ninguna razón, no me avergüenza mi cuerpo, todo lo contrario pero han sido unos meses difíciles", ha explicado.

"La preocupación constante de seguir adelante semana tras semana solo lo puede entender quien lo haya vivido. Es angustioso pensar y sentir que en cualquier momento pueden salir y no estén preparadas, sus pulmones no estén listos y yo no pueda hacer nada. La responsabilidad es muy grande y te vuelves mucho más hacia dentro intentando controlarlo todo", ha añadido la modelo, que se ha compartido a corazón abierto cómo se ha sentido durante toda la primera parte de la gestación.

Afortunadamente, el embarazo continúa en la línea deseada y las dos gemelas se están desarrollando muy bien en su tripa, por lo que Artiles está mucho más tranquila, tal y como ha reconocido en su mensaje en redes sociales. "Después de estas semanas de vértigo ya estoy mucho más tranquila y siento que aguantaremos juntas hasta el final porque están en el mejor horno del mundo. Cada día mentalmente les doy un poco más de espacio para que puedan albergar aquí el máximo tiempo posible, sus órganos se terminen de formar y sean tan fuertes y gorditas cómo su hermana Ari", ha relatado Artiles antes de agradecer todo el cariño recibido por parte de sus seguidores.