Edurne presume de embarazo con minivestido premamá estampado y botas militares (y está guapísima)

Además de mantenernos enganchadísimas de sus canciones de Navidad.

Clara Hernández | Woman.es

El final de 2020 están siendo un periodo muy especial para Edurne. A principios de noviembre, la cantante anunció que esperaba su primer hijo con el futbolista David De Gea y unas semanas después lanzaba el primer villancico de su carrera, 'Siempre es Navidad junto a ti', un tema adictivo que en la redacción de Woman ya hemos adoptado como himno de las fiestas y que promete desafiar, incluso, al 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey. ¡Y si no, tiempo al tiempo!

Pero además Edurne, como buen icono de estilo que es, no ha dejado de proporcionarnos inspiración para nuestros armarios, bien con llamativos abrigos de peluche supercalentitos en color rojo, bien con vestidos de escote infinito, como el que utilizó para la gala de LOS40 Music Awards.

Ahora, cuando ya se encuentra en el segundo trimestre de su embarazo, Edurne ha hecho una aparición en el último programa del año de 'yu Music' (Europa FM), donde ha cantado en directo otro tema con aire navideño, 'Como tú', y ha lucido minivestido camisero de corte trapecio y fluido, comodísimo para un look premamá. De aire 'preppy' y con manga corta, la prenda tiene uno de los estampados tendencia: geométricos en blanco y negro, de inspiración vintage, que ya vimos en pantalones y trajes y de los que Nuria Roca se ha revelado como una de sus grandes seguidoras.

¿Y cómo combinarla? Además de con medias negras, la cantante ha recurrido a uno de los calzados más buscados del otoño: unos botines militares en color blanco que aportan al conjunto un toque divertido y urbano.

Una coleta alta es la fórmula con la que pone el broche final a este estilismo confortable y genial.

Además de encantarnos, atenta al buen rollo que da su canción 'Como tú', que habla de amor y de cosas que pasan solo una vez en la vida, como "ganar la lotería de Navidad". ¿Nos tocará? ¡Cruzamos los dedos!

