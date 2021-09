La canción más polémica del nuevo álbum de Kanye West, 'Donda', insinúa que fue infiel a su mujer, Kim Kardashian, después de tener a sus dos primer hijos.

María Viéitez

Sabíamos que Kanye West era un músico polémico, pero hemos de reconocer que no deja de sorprendernos con cada uno de sus movimientos. Durante los últimos meses, hemos visto al Kanye más impredecible, el mismo que se presentó a las elecciones presidenciales estadounidenses y, poco después, llenó su 'feed' de Twitter con comentarios que denostaban a su mujer y otros miembros de la familia de ella. Y a pesar de que Kim Kardashian le perdonó y defendió públicamente, la pareja anunció su separación en enero después de siete años de matrimonio.

Unos meses después, Kanye West sigue estando en el ojo del huracán, pero esta vez por razones profesionales. O casi. El rapero acaba de lanzar su último álbum, 'Donda', disco que lleva el nombre de su madre. Aunque en realidad, la publicación también trae consigo su dosis de polémica, ya que el autor ha revelado que Universal Music Group, su discográfica, lo lanzó sin su consentimiento. Pero este no es el tema.

El asunto que hoy nos trae aquí es que en una de las canciones que forman parte del álbum, 'Hurricane', Kanye parece estar confesando que fue infiel a Kim Kardashian cuando ya habían tenido a dos de sus hijos.

"Aquí estoy, actuando como si fuese demasiado rico. Aquí estoy, con una chica nueva. Y yo sé cuál es la verdad. Todavía jugando después de dos hijos. Es mucho para digerir cuando tu vida siempre se mueve", rapea West.

Pero no queda ahí. Kanye hace una alusión incluso más reveladora que la anterior a su relación con Kardashian, esta vez refiriéndose a la casa que un día ambos compartieron, una mansión que apareció en uno de los números de la revista de decoración 'Architectural Digest'. Y dice lo siguiente: "Architectural Digest, pero necesitaba una mejora en el hogar. Una casa de sesenta millones de dólares nunca fue el hogar al que ir".

El que parecía un matrimonio ideal, quizás no lo era tanto. Poco antes de que anunciasen su separación, fuentes cercanas a la pareja revelaron que Kim y Kanye llevaba vidas separadas desde hacía tiempo, algo que la propia Kardashian confirmó en el capítulo final de la última temporada de su reality show, 'Keeping Up With The Kardashians'.

La empresaria e 'influencer' se lamentaba de haber asado tanto tiempo sola durante su relación debido a todas las ocasiones en las que el rapero se ausentaba por motivos laborales. "Nunca pensé que estaba tan sola", comentó.

Sin embargo, y a pesar de que en los últimos meses hemos sido por fin conocedores de los numerosos altibajos por los que han pasado, Kim y Kanye están haciendo el mejor de los trabajos para continuar siendo una familia. Y la presentación de 'Donda' ha sido una excelente ocasión para mostrarnos sus mejores caras.

Kim Kardashian escogió el último evento de lanzamiento del álbum para sorprender a su exmarido con una emocionante sorpresa mientras cantaba el tema 'No Child Left Behind'. Kim Kardashian apareció en medio del escenario y caminó lentamente hacia West ataviada con un vestido de novia de Balenciaga. El rapero, visiblemente emocionado, se limitó a mirarla conmovido y sonrió.

A pesar de que su matrimonio haya terminado, lo que parece no acabará nunca es el amor, cariño y respeto que existe entre ambos.