Kim Kardashian rompe su silencio: "Kanye es una persona brillante, pero también complicada"

Fue el pasado 20 de julio cuando Kanye West daba su primer discurso político en Carolina del Sur y, tras romper a llorar, confesaba que había querido que Kim Kardashian abortara cuando estaba embarazada de su primera hija, North West. Una revelación que dejó a sus seguidores sin palabras y que dio la vuelta al mundo. Horas más tarde, la prensa de Estados Unidos se hacía eco de la noticia de que las Kardashian se encontraban en shock, asegurando que Kim Kardashian, mujer del rapero, estaba "devastada".

"Kim está completamente devastada ahora mismo. Ella siempre ha sido muy sincera sobre su vida y no ha tenido miedo a contar cierta intimidades en público, sin embargo, y por respeto a Kanye y a sus problemas de desorden bipolar, ella prefirió mantener ciertos temas en privado. No puede creer que él haya hablado de ciertos temas que son tan delicados y personales".

Ahora, y después de que Kanye West se convirtiese en Trending Topic en Twitter tras haber lanzado una decena de mensajes incongruentes y donde atacaba a su mujer y a su suegra, Kris Jenner, ahora ha sido Kim Kardashian la que ha recurrido a sus redes sociales para hablar de todo lo que está viviendo ahora mismo debido a la crisis mental que atraviesa su marido.

"Como muchos de vosotros sabéis, Kanye tiene un trastorno bipolar. Cualquiera que lo sufra o tengo un ser querido que lo tenga, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es de comprender. Nunca he hablado de manera pública sobre la manera en la que este diagnóstico nos ha afectado en casa porque quiero proteger a mis hijos y el derecho de Kanye a mantener en privado su salud. Pero hoy, siento que debería comentar lo que está sucediendo debido al estigma y las ideas equivocadas que hay sobre salud mental", comenzaba en un comunicado que ha compartido en Instagram.

"Entiendo que Kanye sea motivo de críticas dado que es una figura pública y sus acciones pueden, en ocasiones, causar fuertes opiniones y emociones. Él es un persona brillante, pero también complicada y que lidia con la presión de ser artista y negro, que experimentó la dolorosa pérdida de su madre y que tiene que vivir con la presión y el aislamiento que supone ser diagnosticado con un desorden bipolar".

"Aquellos que son cercanos a Kanye y conocen su corazón saben que sus palabras a veces no están en línea con sus intenciones. Vivir con un desorden bipolar no invalida o desmerece sus sueños y sus ideas creativas. No importa lo grandes o insostenibles que algunos las consideren. Es parte de él siendo un genio y, como hemos podido comprobar en muchas ocasiones, algunos de estos sueños se han hecho realidad".

"Como sociedad intentamos entender los problemas mentales, sin embargo, también deberíamos entender a los individuos que viven con ellas y, sobre todo, en momentos en los que más lo necesitan. Pido amablemente que la prensa y el público nos den la compasión y la empatía que necesitamos para superar este momento. Gracias a todos aquellos que os habéis preocupado por el bienestar de Kanye y por vuestra compresión. Con amor y gratitud, Kim Kardashian West".