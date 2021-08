Kim Kardashian revela cuál fue la mejor lección que aprendió de Kanye West

La mediana de las Kardashian ha hablado una vez más sobre cómo fue su relación con Kanye West, esta vez para reconocer lo mucho que aprendió de él.

María Viéitez

Después de su ruptura con Kanye West, Kim Kardashian ha querido dejar claro que tiene todas las intenciones de mantener una buena relación con el padre de sus hijos. Es por esto por lo que la pareja no ha renunciado a hacer viajes en familia ni a apoyarse mutuamente en grandes eventos, como el estreno del último álbum del rapero.

Han sido varias las ocasiones en las que Kim se ha pronunciado sobre cómo fue su relación con Kanye. En una de ellas, bastante reciente, la 'influencer' y empresaria expresó los motivos por los que no consideraba que West fuese la persona más adecuada para ella. Y, una vez más, ha decido expresar sus sentimientos sobre esta pasada relación, pero esta vez en clave positiva, para reconocerle a West todo lo que ha aprendido con y gracias a él.

En el nuevo episodio del podcast 'Armchair Expert', que contó con la actriz estadounidense Kristen Bell como presentadora, Kim Kardashian quiso hablar sobre todo lo que aprendió durante su relación de diez años con el rapero.

La mediana de las Kardashian explicó que "una relación de una década con una persona a la que no le importa en absoluto ni causar simpatía ni lo que piense el resto" te puede enseñar mucho. Kim reconoció sentir admiración por West por el hecho de que siempre fue fiel a sí mismo: "Eso me enseñó mucho de la mejor manera para ser siempre yo y vivir el momento".

"No tienes que complacer a todo el mundo mientras seas tú misma y mientras hagas las cosas de la manera que quieres" continuó. "Tienes una vida y la vives para ti. Eso me enseñó a tener más confianza en mí misma y a no preocuparme tanto por lo que piensen los demás".

Según explicó la empresaria, estas enseñanzas le fueron de gran ayuda para lidiar con las críticas que recibía y todavía hoy recibe en redes sociales, así como para gestionar la atención mediática que tanto daño puede causar. A este respecto, Kim quiso hablar sobre el trato brutal que recibió de los medios de comunicación durante su embarazo a causa del peso que ganó.

"Los medios de comunicación me trataron con brutalidad por haber ganado mucho peso. […] Fue una auténtica locura. […] No creo que eso funcione hoy en día, pero mató mi autoestima. Me sentaba en casa y lloraba todo el tiempo".

Tras meses de especulación sobre una posible crisis de pareja, Kim Kardashian y Kanye West anunciaron su ruptura el pasado mes de abril, y acordaron la custodia compartida de sus cuatro hijos, North, Chicago, Saint y Psalm.