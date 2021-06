Kim Kardashian ha revelado en el episodio final de la última temporada de su reality, Keeping Up with the Kardashians (KUWTK), los motivos por los que cree que Kanye West no es la persona adecuada para ella, y su expicación no deja indiferente a nadie.

Las Kardashians nos tienen acostumbrados a dejarnos con la boca abierta con los episodios finales de las temporadas de su serie Keeping Up with The Kardashian. Sin embargo, en esta ocasión han dado un paso allá con unas declaraciones que todo augura levantarán ampollas. Y es que la familia decidió acabar el reality con una emotiva conversación entre Kim y su madre, Kris Jener, en la que la primera contaba los motivos por los que cree que Kanye West no es el hombre adecuado para ella.

La estrella del reality contaba, entre otras cosas, que necesita trabajar en ella y su propia felicidad y que, al estar yendo a terapia, se había dado cuenta de que a sus cuarenta años lo único que busca es felicidad total: “Sé perfectamente que la felicidad absoluta no es una realidad plena, pero si puedo disfrutar de ella la mayor parte del tiempo, eso es lo que quiero, dondequiera que eso me lleve”.

Según reveló la mediana de las Kardashian, el hecho de haber conseguido siempre todo aquello que se propuso, incluso lo que pensó que era humanamente imposible, y al haber superado siempre sus propias expectativas, confía en que el proceso de trabajar en su propia felicidad le llevará a un lugar mejor. En cuanto a Kanye West, la estrella se lamentaba con su madre por haber pasado tanto tiempo sola durante su relación debido a las numerosas ocasiones en las que Kanye abandonaba la casa familiar para alojarse en Wyoming. Por esos motivos, Kim sentía que no tenía a su lado a la persona adecuada con la que compartir su vida. “Nunca pensé que estaba tan sola”, comentó.

La estrella del reality explicó que, hasta el momento, aceptaba, porque las circunstancias lo requerían, un matrimonio en que ambos viviesen en estados distintos. Sin embargo, al cumplir cuarenta años, cayó en la cuenta de que no era eso lo que ella quería. Por el contrario, quería compartir su vida con una persona con la que tuviese cosas en común, formar una pareja con alguien con quien ser capaz de trabajar juntos para que las cosas funcionen día a día. “Son las pequeñas cosas las que no tengo. Tengo todas las grandes cosas que se pueden tener. Disfruto de la extravagancia, todo lo que puedas imaginar […]. Estoy agradecida por todas esas experiencias, pero creo que estoy lista para vivir y disfrutar las pequeñas cosas, que creo significarán mucho para mí”, explicó. “Solo quiero ser feliz y alegre, creo que no lo he sido en mucho tiempo”.

Madre e hija terminaron la conversación con la conclusión de que no hay necesidad de forzar las cosas o apresurarse a tomar decisiones precipitadas. En ese momento, Kris confesó que le rompía el corazón la idea de que no fuesen felices juntos, ya que eso era todo lo que ella deseaba. Y Kim, en un tono optimista y renovador, dijo que sabía será feliz en el futuro: “No he llegado hasta aquí para ahora tener que ser infeliz”.