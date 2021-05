Kim Kardashian se anima con la tendencia 'cut out' más sexy y rompedora en camisas que también querrás llevar. Hemos encontrado en Zara la versión principiante para que te animes con ese contraste elegante y 'fashion'.

Cecilia Franco

La tendencia 'cut out' llegó la pasada temporada de manera inesperada. De pronto, comenzamos a ver nuestro Instagram plagado de prendas con este detalle que provoca un amor-odio entre las 'fashionistas'. Pero por si fuera poco, ahora esta tendencia va más allá de las camisetas y Kim Kardashian se anima con la camisa cut out más 'pro' que romperá todos tus esquemas. ¿Te animas con esta tendencia? Hemos encontrado en Zara la camisa que dará ese efecto 'cut out' para principiantes en esta tendencia tan rompedora.

Kim Kardashian se ha convertido en todo un icono de estilo. Su vestidor de ensueño es todo lo que una chica 'fashionista' desea tener y cuando ella se anima con alguna tendencia, analizamos al detalle cada una de las partes.

Hace unos meses, Kardashian se adelantó al verano y consiguió hacer viral una foto en bikini que no dejó a nadie indiferente. Sabemos que el clan Kardashian es sorpresa tras sorpresa 'fashion' y que su arma sexy es lo que más las caracteriza.

Pues bien, si hay una tendencia sexy y llena de sensualidad, esa es la tendencia 'cut out'. Seguro que recuerdas esta tendencia porque ha revolucionado el mundo de los vaqueros y alucinamos con la propuesta de Rocío Osorno. Pero esta tendencia, como muchas otras han ido evolucionando y hasta en alfombra roja la hemos detectado.

Ahora es Kim Kardashian quien se anima con esta tendencia de una manera diferente y rompedora. Tal cual es ella. Porque si pensabas que lo habías visto todo, viene ella con la camisa 'cut out' más extrema y alucinas. 'Cut out' en camisetas, vestidos, jeans, y ahora… Camisas.

Kardashian nos ha enamorado con un diseño en tono naranja flúor, destapado por los laterales, 'escotazo' y con los detalles de las tiras que favorecen muchísimo. ¿Cómo ha conseguido darle un toque más cañero? Con unos pantalones rectos efecto cuero.

Amiga, si lo que quieres es animarte con el 'cut out' en camisas como la de Kim Kardashian, hemos encontrado la versión principiante en Zara. Un diseño en blanco 'crop top' que juega con las tiras cruzadas de lo más favorecedoras.

Esta primavera arrasa con el 'cut out' y consigue 'lookazos' gracias a los pequeños detalles.