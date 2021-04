La foto más sexy del clan Kardashian Jenner reunido de nuevo

Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie: las cinco hermanas recuperan viejas costumbres, salir de fiesta todas juntas y "competir" por el look más sensual y provocador de la noche.

La pandemia nos ha quitado muchas cosas. El ocio ha sido uno de los aspectos que más se ha visto afectado en el último año por la situación sociosanitaria, y eso ha repercutido en todo el mundo, aunque no a todos por igual. A los seres terrenales nos ha impedido (y lo sigue haciendo en España) juntarnos como antaño para una noche de fiesta por todo lo alto, pero hay quien tiene más suerte. Por ejemplo, las hermanas del clan Kardashian Jenner, que están de vuelta a la carga más sexis que nunca.

Aunque ya las hemos visto a las cinco hermanas juntas en alguna ocasión durante la pandemia, como aquel cumple de Kim en octubre en el que celebró los 40 en una isla privada. Pero ya echábamos de menos sus fotos en locales de ocio nocturnos compitiendo por lucir el outfit más espectacular de la noche. Pero aprovechando que en algunos lugares de Estados Unidos como Miami el ocio nocturno está de vuelta, las Kardashian han hecho lo propio para alegría de los fans de la vida del famoso clan familiar.

Algunas de ellas, como Khloe, Kourtney o la propia Kim han compartido algunas fotos en las redes sociales de su reunión nocturna, que también han dejado pruebas de que en la ciudad de Florida la noche parece propia de tiempos prepandémicos, con chupitos de tequila y fiestón en discoteca abarrotada (sin mascarillas) incluidos.

Las imágenes demuestran en el feliz momento en el que se encuentran todas y lo unidas que se mantienen. Pero también es difícil quedarse con uno de los cinco outfits elegidos por las Kardashian Jenner para su reencuentro. Los pantalones con rejilla de Koutney, las botas Xl de Kim, los botines animal print con cropped top a juego de Kendall o el look 'total black' de Kylie hacen méritos para llevarse la palma, pero esta vez no llegan al nivel de originalidad y sensualidad del look de Khloé Kardashian.

Parece un estilismo sacado de la peli 'Avatar' pero es un mono estampado con guantes largos a juego de la diseñadora francesa Marine Serre -sus prendas han conquistado a celebrities españolas como Hiba Abouk o Úrsula Corberó e internacionales como Beyoncé también- que Khloé ha combinado con unas sandalias de tacón transparentes.

Primer premio para ella, ¿no te parece?