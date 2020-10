Kim Kardashian cumple 40 años: cómo se hizo famosa, cuánto dinero gana y por qué es la diosa de Instagram

Resolvemos todas las preguntas que siempre te hiciste sobre Kim Kardahian.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

No hay celebrity que maneje mejor Instagram que Kim Kardashian. Bueno, Instagram y cualquier herramienta de comunicación porque si por algo se caracterizan las hermanas Kardashian-Jenner es por ser unas expertas en redes sociales. A sus 40 años, que acaba de cumplir este 21 de octubre, Kim-K es la reina del clan. Eso sí, parece que las circunstancias se pusieron de su parte. Las malas lenguas cuentan que su fama se debe a una estrategia de su madre Kris Jenner, que supo aprovechar el vídeo porno con el que Kim Kardashian se hizo archifamosa en el mundo entero. Pero ahora de eso nadie se acuerda.

Kim Kardashian coquetea con la polémica y la última la acaba de protagonizar en vísperas de su 40 cumpleaños. ¡Menudo regalo se ha llevado! "De manera realista, he de decir que con un solo post en mis redes sociales, gano más dinero que con una temporada entera del reality", ha contado en una entrevista con con David Lettterman. La duda es: ¿tanto gana por una fotito en Instagram? Según Buzzfeed, Kim y sus hermanas ganan unos 4 millones de dólares al año por temporada de 'Keeping Up With The Kardashians', así que sí: se lleva una pasta. Tanto es así que algunos de sus fans se han decepcionado porque nunca hubieran pensando que el fin del reality sería por motivos económicos.

De momento, y dado que en Los Angeles son seis horas menos, no han trascendido detalles del 40 cumpleaños de Kim Kardashian, pero, ojo, que con lo que le gustan las celebraciones a lo grande, a pesar de estar en pandemia, estamos seguras de que no defraudará. A decir verdad, la soclalié ya ha anunciado que tendrá fiesta y nosotras estamos ya deseando ver cuál será la sorpresa Kanye West, a quien le gusta hacer todo a lo grande.

Mucho más que un producto de las redes sociales

Kim Kardashian nació en Los Ángeles el 21 de octubre de 1980. Hija del mediático abogado Robert George Kardashian (abogados de O. J. Simpson durante el juicio en el que fue acusado de dos homicidios en 1995), y de Kris Jenner, creció en una familia bien posicionada económicamente y socialmente (entre su círculo de amigos antes de ser famosa ya estaba Paris Hilton, de quien fue estilista) y ha sabido sacarle provecho a todo su potencial. "Todas ellas comenzaron sus cuentas de Instagram, Twitter, Snapchat, etc. cuando casi nadie tenía. De repente, y gracias también al 'reality', se convirtieron en auténticas reinas de dichas redes sociales. Ellas mismas contaban sus vidas ahí, así que supongo que la gente ya no quiere esperar a ver el próximo episodio del reality si pueden ver lo que pasa en la vida de mis hijas a través de sus teléfonos y en sus cuentas", comentó Kris Jenner recientemente. Sin embargo, Kim Kardashian no se ha conformado solo con usar las redes sociales para hacerse más rica de lo que ya era, también es activista y en numerosas ocasiones ha dado voz al problema del pueblo armenio (de donde es descendiente) y ha pedido una reforma del sistema judicial de EEUU.