Las Kardashian vuelven a la televisión en 2021 y sabemos todos los detalles

14 años y 20 temporadas después de su estreno, el reality show del clan Kardashian Jenner, 'Keeping Up With The Kardashians', llegará a su fin con una última entrega a comienzos del año que viene, pero esta ya se sabía desde el pasado mes de septiembre.

La novedad al respecto es que este final no supondrá la marcha de la televisión de las famosas hermanas, ya que continuarán ligadas a este medio audiovisual en una nueva aventura que tendrá, ni más ni menos, que a Disney como compañero de viaje.

¿Disney y las Kardashian juntas? Sí, sí, como lees, ¡no es fantasía!

The Kardashian Jenners will create new global content under a multi-year deal, to stream exclusively on Hulu in the U.S. and in multiple territories on Star internationally. pic.twitter.com/dqO3MVaPKB