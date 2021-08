Durante una actuación de Kanye West en Chicago, Kim Kardashian ha aparecido en el show envuelta en un impresionante vestido nupcial de Alta Costura de Balenciaga.

Cristina Delfín

El pasado mes de enero saltaba la noticia: Kim Kardashian y Kanye West ponían fin a su relación tras casi siete años de matrimonio, cuatro hijos en común y una crisis que coincidió con la pandemia y el confinamiento, y que mostró a un Kanye West errático e impredecible (primero, presentó su candidatura a presidente de Estados Unidos y, después, llenó Twitter de mensajes que arremetían contra su suegra y su mujer, y que luego borró).

Aunque Kim Kardashian le perdonó públicamente y pidió respeto para él, atribuyendo el comportamiento del músico al trastorno bipolar que sufre, seis meses después la pareja confirmaba su separación y en febrero, Kim presentaba la demanda de divorcio. Sin embargo, si ambos han dejado una cosa clara desde el principio es que aunque su matrimonio no siguiera funcionando, ellos seguirían apoyándose como una familia.

"Siempre seré la mayor fan de Kanye. Es el padre de mis hijos. Kanye siempre será de mi familia", declaró Kim en una reunión especial de su 'reality show' 'Keeping up with The Kardashians'.

La primera prueba de que esto era verdad llegaba en julio: la empresaria asistía al evento de lanzamiento del último disco de Kanye West, 'Donda', en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, junto a sus hijos. La segunda, hace solo unos días, cuando Kim anunciaba que no modificaría su apellido y que mantendría el 'West' detrás de Kardashian.

Ahora, Kim ha vuelto a secundar su apoyo a su expareja en otro momento clave para el álbum, el cual se espera que salga a la venta en cualquier momento. Ha sido en la noche de este jueves, en una actuación en el Soldier Field de Chicago donde Kanye presentaba los nuevos temas. Un vídeo publicado por Apple Music permiten ver que la empresaria, lejos de quedarse entre el público como en la otra ocasión, entra en acción para que la presentación de 'Donda' sea memorable.

Así, se puede apreciar que aparece en el escenario junto al artista y, además, no vestida de cualquier manera, sino con un sublime vestido de novia de Alta Costura de Balenciaga y cubierta por un velo semitransparente que cubre su cara por completo, como el de una novicia (aunque debajo se puede adivinar una trenza pulida y extralarga).

Él, de negro, con cazadora de piel y vaqueros, y ella, a contraluz, nívea y espiritual. Frente a frente. De fondo, el tema 'No child left behind', la última canción que sonó esa noche. Así es una de las escenas que se grabará en la memoria de los que asistieron a este show arrebatador que también contó con el apoyo de Marilyn Manson y DaBaby, cuya presencia quedó algo deslucida tras lo anterior.

Según 'TMZ', "Kim estaba feliz de hacer esto por Kanye y por la presentación, que era tan importante para él". Lo que es innegable es que 'Donda', que es el décimo álbum de estudio del rapero y productor y que se titula así inspirado por la madre de Kanye, fallecida hace 14 años tras someterse a una operación, cuenta con una promoción de altura.