Los posados playeros este 2021 no han hecho más que empezar.

¿Cuántas veces al día soñamos que nos encontramos en una playa paradisíaca? Muchas. Disfrutando del sol, el mar y con un 'modelito' de escándalo luciendo 'cuerpazo'. Para Georgina Rodríguez esto se ha hecho realidad y ha revolucionado las redes dejando sin palabras a sus seguidores porque podría ser perfectamente todo una Kardashian.

Hemos empezado el año muy fuerte. Y es que, nuestras celebrities favoritas no dejan de sorprendernos a través de las redes. Hemos quedado impactadas con el posado en bikini de Salma Hayek a los 54 años y, por otro lado, Jennifer Lopez recibe el 2021 con un espectacular desnudo. Pensábamos que esto era ya insuperable, hasta que de pronto aparece Georgina Rodríguez en bañador al estilo Kardashian y revoluciona las redes.

Con este frío ya creíamos que los posados playeros habían terminado o se harían esperar hasta verano, pero no. Georgina Rodríguez vuelve de nuevo a la carga y comienza el año 2021 con una imagen paradisíaca que ha dejado a todos sin palabras porque es todo una Kardashian.

Está claro que la modelo es todo una diosa en Instagram, hasta tal punto que consigue hacer viral cualquier vídeo o imagen. Pero no solo eso, nos sorprende en alguna que otra ocasión con sus looks de 'street style' o con apariciones televisivas que, por supuesto, no pasan desapercibidas.

Ahora en su Instagram, nos está dejando un recopilatorio de imágenes en Dubai y, entre ellas, su última foto que ya nos hace soñar con el verano.

"Caminante no hay camino sino estelas en la mar." Es el comentario que acompaña a una imagen paradisíaca en la que ella luce un bañador ideal y pañuelo en la cabeza que nos recuerda a la mismísima Kim Kardashian.

¿Soñamos ya con el verano? ¿Por qué no? Este verano 2021 conviértete en todo una Kardashian con estos bañadores minimalistas que sientan como un guante.