El look más atrevido de Beyoncé con el que da la bienvenida al 2021: enfundada en un mono de pata de gallo

Y, sí, está espectacular.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Las divas no tienen límites. Sabemos que se pueden permitir los looks más arriesgados y los posados más espectaculares. Y es que si ya hemos alucinado con el desnudo con el que Jennifer Lopez ha recibido 2021, también nos hemos quedado boquiabiertas con el look atrevido con el que Beyoncé ha querido dar la bienvenida al nuevo año.

- La máscara de pestañas que cuesta menos de 10 euros y ha conquistado hasta a Beyoncé

- El maravilloso regalo que Beyoncé le ha dado a sus amigas para terminar el 2020

Por mucho que pasen los años, Queen Bey sigue presumiendo de una piel impecable, un pelazo y, por supuesto, un cuerpazo. Consciente de ello ha comenzado el 2021 con un estilismo que, evidentemente, el resto de mortales jamás nos atreveríamos a lucir pero que a ella le queda ES-PEC-TA-CU-LAR. Y si no nos crees, espérate a verlo con tus propios ojos...

La cantante y actriz se ha enfundado en un llamativo y ajustadísimo mono con estampado de pata de gallo con el que presume de las curvas que tanto caracterizan su cuerpo, y que son una envidia a nivel mundial.

Beyoncé ha lucido un mono largo de David Koma con cuello alto y superajustado que, inevitablemente, nos recuerda al conjunto de látex que lució la mismísima Kim Kardashian por su efecto "segunda piel" pero, por supuesto, salvando las distancias estilísticas, ya que el de la cantante tiene un toque tendencia gracias al 'print' que protagoniza el diseño.

El mono cuenta con la versión más clásica del estampado de pata de gallo (es decir, en color blanco y negro), que ya hemos visto que esta temporada sigue siendo tendencia y que no falta en el armario de las mujeres con más estilo, y ha sido un diseño escogido por su estilista Zerina Akers, quien lo ha publicado en su perfil de Instagram.

Siguiendo con el juego del 'total look', la estilista además ha decidido añadir una blazer corta con el mismo estampado y, a modo de complementos, ha apostado por el color blanco agregando unas botas tipo mosqueteras (o también conocidas como 'over the knee') con las que consigue dar un toque extra de sensualidad al look; una original riñonera con bolsillo a modo de cinturón del mismo color y unas gafas de pasta 'vintage'.

En definitiva, un look que, lógicamente, solo podía llevar Beyoncé con tanto estilo. ¡Que se prepare el 2021 porque Queen Bey aterriza en el nuevo año pisando fuerte!