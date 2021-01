El espectacular desnudo con el que Jennifer Lopez ha recibido 2021 (y que trae novedades)

La artista termina y estrena año por todo lo alto, con nueva canción, línea de belleza y laureada en Times Square.

C.H. | Woman.es

Sin duda, Jennifer Lopez ha sido uno de los nombres de 2020 y, además, promete seguir siéndolo durante 2021.

La artista no solo fue la encargada de despedir el año en la icónica plaza de Times Square (en esta ocasión, prácticamente sin público) con una actuación televisada por la ABC en la que interpretó su nuevo tema 'In the morning' mientras recorría el escenario como una exhalación y brillaba con un mono recorrido por paillettes plata con escote de vértigo por delante y, sobre todo, por detrás (sí, muy pronto hablaremos de esta tendencia). Además, acaba de lanzar su primera línea de belleza, jLo Beauty, con siete productos estrella que prometen proporcionarnos una piel brillante como la que luce la cantante.

Pero los stories de su Instagram revelan más cosas: un sensual desnudo que ha querido compartir en la madrugada de este 1 de enero y donde se puede contemplar, de frente, su cuerpo espectacular y fibroso y, sobre todo, las abdominales perfectas que ha exhibido otras veces en alfombras rojas y gimnasios.

¿Te recuerda a algo esta imagen? Efectivamente, hace un mes la artista publicaba en su perfil una fotografía con un desnudo parecido, con la silueta recortada sobre un fondo negro y de perfil. De hecho, ambas imágenes parecen pertenecer a la misma sesión fotográfica, ya que el look beauty, con una melena bob ondulada con efecto 'wet', es idéntico. Los dos retratos también cumplen un propósito: promocionar su último tema, 'In the morning', que se encuentra ya disponible en 'streaming'.

Por cierto, si eres fans de Jlo, no te pierdas el vídeo de su actuación de Nochevieja en Times Square, como parte del evento New Year's Rockin' Eve, donde crece sobre el escenario con un abrigo blanco de Valentino de varios metros de altura y capas de plumas que caen en cascada firmado o un traje pantalón con blazer con hombreras galácticas de lentejuelas (has adivinado, todo eso despareció hasta quedarse con, únicamente, el mono de lentejuelas ya citado y los botines cubiertos de purpurina).

La cantante se emocionó visiblemente en un momento de la actuación, a lo largo de la cual sonaron 'Waiting for Tonight' o 'Dance again' además de 'In the morning'. Fue cuando tomó la palabra y se refirió a la pandemia y a las lecciones que dejaba 2020. "2020 está a punto de terminar. Lo logramos", comenzó. "Y está bien. Si este año nos enseñó algo, si nos enseñó a estar agradecidos por lo que tenemos y a celebrar todos los momentos. Perdimos a muchos, demasiados".

"Esta noche vamos a vivir, vamos a amar y vamos a bailar de nuevo. Y vamos a mantener nuestros sueños", deseó antes de culminar una actuación llena de brillo y espectacularidad.