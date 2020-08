Emma Roberts ha confirmado que espera un bebé y así ha desvelado el sexo de su primer hijo

De la manera más natural posible.

Emma Roberts va a ser mamá. Era un secreto a voces desde que el pasado mes de junio el medio US Weekly adelantara en primicia tan feliz acontecimiento, pero no ha sido hasta ahora que la actriz ha querido confirmar la buena noticia.

Lo ha hecho de la manera más natural posible, en su perfil de Instagram con una serie de tres imágenes en las que la intérprete aparece radiante sentada sobre un sillón, sola en una de las fotografías y acompañada en las otras dos por el también actor Garrett Hedlund, su pareja desde hace casi dos años y en la que se ha embarcado en esta apasionante aventura.

Unas instantáneas familiares que han servido no solo para corroborar que están esperando su primer hijo sino también para afirmar que este será un niño a juzgar por el mensaje que ha acompañado a la publicación: "yo y mis dos chicos favoritos", ha escrito la sobrina de Julia Roberts.

El feliz anuncio no solo ha servido para añadir un nombre más a la lista de celebrities que se han sumado al 'baby boom' tras la cuarentena -Gigi Hadid, Nicky Minaj, Chrissy Teigen o Rooney Mara son solo algunos ejemplos de famosas que están embarazadas-; sino también para comprobar la genial relación que existe entre Emma Roberts y su famosa tía, ya que esta última le ha dejado un escueto pero amoroso comentario -"Te quiero"-.

Y no solo eso, de la publicación de la protagonista de 'American Horror Story' que ya va por más de un millón doscientos mil 'me gusta' nos ha encantado además el look que la siempre elegante Emma ha escogido para presumir de tripita.

El elegido ha sido un vestido midi confeccionado en lino por la firma Sleeper, que tiene de especial el hecho de ser blanco con un diminuto estampado de lunares, una parte superior de nido de abeja y unas espectaculares mangas globo. Un diseño que lleva por nombre 'Atlanta' que es una auténtica maravilla.