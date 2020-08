Hace unos días el cantante John Legend y la modelo Chrissy Teigen anunciaron que estaban esperando a su tercer hijo. La noticia tomó por sorpresa a sus fans, que no tardaron en felicitar a la pareja. Pero según ha contado la misma modelo en Instagram, la noticia también les llegó por sorpresa a ellos. De acuerdo con Teigen, todo comenzó cuando decidió quitarse los implantes de seno en junio pasado. Antes de esta cirugía, Teigen tuvo que someterse a una prueba de embarazo obligatoria, porque de estar embarazada no podía someterse a la cirugía. La prueba salió negativa por lo que la modelo se realizó la operación como lo tenía planeado.

"Me hice una prueba de embarazo como parte de la rutina que tienes que hacer antes de someterte a una cirugía. La prueba salió negativa. Pero en realidad sí estaba embarazada”, comentó en su cuenta de Twitter.

Pocas semanas después de que le quitaran los implantes se volvió a hacer el test de embarazo por su cuenta. "Desde hace muchos años me hago test de embarazo casi cada mes, rezando por ver un positivo algún día. Solo por hacerme ilusiones. Pero nunca antes había tenido un positivo". Recordemos que sus dos hijos Luna y Miles, fueron fruto de la fecundación in vitro.

Según su relato, la mañan del lanzamiento del nuevo álbum de John, él se despertó a las 3 de la madrugada para acudir al programa Good Morning America, entonce ella se levantó con él y le dijo: "quizá me debería hacer el test mensual, solo para decepcionarme una vez más". Pero lo que apareció no se lo esperaba. "No me decepcioné, me asusté muchísimo". Y es que la modelo, le daba miedo que el bebé hubiera corrido algún riesgo por la operación a la que se había sometido. "Le rezamos a los dioses para que todo estuviera bien. Fui a cada cita aterrorizada", confiesa.

But man. I hope this gives anyone out there some hope. IVF was an amazing choice for us to be able to make. So hard, but we got two beautiful monsters out of it. I promise you, I never ever ever ever ever thought I could.