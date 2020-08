Gigi Hadid abre su álbum más personal para enseñar sus primeras fotos embarazada

Está en la recta final del embarazo y PRECIOSA.

Gigi Hadid se ha hecho rogar mucho con el embarazo. En cuanto saltó la noticia de que esperaba su primer hijo a Zayn Malik, esperamos con ansía que compartiera alguna fotografía de su tripita, pero nada, hasta que no hizo un directo en Instagram no pudimos ver cómo lucía la modelo embarazada. Y. sí, estaba espectacular, pero ni rastro de posados como sí están haciendo otras modelos, como la holandesa Romee Strijd. Hemos tenido que esperar hasta la recta final del embarazo para ver, por fin, un posado de Gigi Hadid. Y, como era de esperar, está arrasando en likes.

La top model de 25 años y 56 millones de seguidores de seguidores en la red social ha querido tener un bonito detalle con sus fans y les ha regalado tres retratos que han acompañado a su entrevista en la revista Vogue. “Apreciando esta vez. Aprecio todo el amor y los buenos deseos ♡ nunca olvidaré la creación de estas imágenes especiales”, contó Gigg Hadid sobre su posado para Vogue, en el que contó con la colaboración de sus amigos los fotógrafos Liugi e Iango, la estilista Gabriella Karefa-Johnson y la maquilladora Erin Parsons. “'Gracias. ¡os quiero!”, señaló la modelo.

Durante todo el embarazo ha sido muy hermética."Obviamente, creo que mucha gente no entiende por qué no estoy compartiendo sobre mi embarazo, pero es que estoy embarazada en una pandemia", contó Gigi. "Mi embarazo no es lo más importante que ocurre en el mundo. Esa es una razón por la que sentí que no es realmente algo que necesite compartir, aparte de hacerlo con mi familia y amigos”, aclaró.

Y ahora por fin la vemos, feliz y sonriente, y en un posado en blanco y negro que ni ella ni el cantante Zayn Malik, con quien lleva saliendo cinco años intermitentemente, olvidarán nunca.