Gigi Hadid está siendo muy hermética con todo lo que tiene que ver con su embarazo pero ha contado por qué no dice ni ‘mu’ sobre su bombo

Hay famosos que lo cuentan todo sobre su vida, con pelos y señales, en Instagram, y luego está Gigi Hadid. Con las ganas que teníamos que nos hiciera partícipe de todo lo que le pasa, al estilo María Pombo o Laura Escanes, la top model no suelta prenda. Vamos, que no le sacamos información ni el un sacacorchos, pero, ojo, que tiene un porqué. Y así lo ha revelado ella misma.

Para promocionar de un nuevo número de la revista 'Gigi Journal', una publicación para la que la modelo ha ejercido como editora y directora de arte y que, en esta ocasión, reúne trabajos artísticos y textos inspirados por el movimiento Black Lives Matter, ha hecho un directo. También ha aprovechado para aclarar por qué no suelta prenda de nada de lo que tiene que ver con su embarazo… ¡si apenas hemos visto su tripita, a pesar de que sabemos que espera un bebé desde abril!

"Obviamente, creo que mucha gente no entiende por qué no estoy compartiendo sobre mi embarazo, pero es que estoy embarazada en una pandemia", contó Gigi. "Mi embarazo no es lo más importante que ocurre en el mundo. Esa es una razón por la que sentí que no es realmente algo que necesite compartir, aparte de hacerlo con mi familia y amigos”, aclaró.