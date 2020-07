Toma nota.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que ocultar embarazo se ha convertido en toda una técnica a estudiar entre las celebrities. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de ellas no quieren anunciarlo hasta que no han superado el primer trimestre, pero siempre hay alguien que las pilla antes. Ya sean los fans o los paparazzi, parece que las famosas tienen cada vez más difícil lo de 'ocultar' embarazo.

Pues bien, Gigi Hadid ha revelado cómo consigue que no se le note mucho la tripa cuando está haciendo directos en Instagram. Durante una animada charla con sus fans, una seguidora le escribió el siguiente comentario: "¿Cómo es que no se te ve la barriga? Yo estoy de cuatro meses y mi barriga es enorme, pero tú te ves ideal".

Consciente de que Gigi es todo un referente para muchas mujeres, la modelo decidió explicar su truco: "El ángulo desde el que posiciono mi móvil y la ropa holgada que elijo ahora crean toda ilusión óptica. Pero si me vieses del otro lado, ¡sería una historia completamente diferente!".

Manual de uso y disfrute de la camiseta blanca básica, por Gigi Hadid Ver 8 fotos

Por si no lo sabías, Gigi Hadid está esperando el que será su primer hijo junto a Zayn Malik. La pareja se reconcilió después de una ruptura en su noviazgo, y meses después de retomarlo confirmaron embarazo. No sabemos si el nacimiento tendrá lugar a finales de este año o comienzos del que viene porque Gigi no se ha referido a las fechas, pero algo es seguro: ¡la emoción nos puede!