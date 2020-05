Las primeras y emotivas palabras de Gigi Hadid tras confirmar que está embarazada

La modelo está esperando su primer hijo junto a Zayn Malik.

Hace unos días saltó la bomba en el portal de noticias TMZ: Gigi Hadid y Zayn Malik estaban esperando su primer hijo. Fue Yolanda, la madre de la top, una de las personas de su círculo cercano que está confinada junto a ella y su hermana, la fuente que confirmó la noticia en una entrevista con RTL Boulevard, pero ninguno de los dos protagonistas había hecho lo propia todavía en alguno de sus perfiles oficiales en redes sociales.

La razón es que Gigi tenía pendiente una charla con Jimmy Fallon en su show adaptado a las extraordinarias circunstancias actuales, por videoconferencia, y ha sido con el famoso presentador el momento elegido para referirse por primera vez a la buena nueva.

Fallon, como no podía ser de otro modo, no ha esperado ni un solo segundo tras conectar con la modelo norteamericana para sacar el tema, y a esta enseguida se le iluminó la cara con una sonrisa de oreja a oreja. "Obviamente, habríamos deseado poder anunciarlo bajo nuestros propios términos, pero estamos muy emocionados, felices y agradecidos por el apoyo y por todos los buenos deseos", le ha contado Hadid a Fallon, que no ha dudado en felicitarle emocionado por la confirmación de su embarazo.





Hadid, que cumplió un cuarto de siglo hace unos días rodeada de la mayoría de su familia y también del propio Malik como demostró en las fotos que publicó de su fiesta de cumpleaños, le ha confesado al presentador que esta es la parte positiva de la cuarentena: "El lado bueno es que estamos en casa y podemos estar juntos y experimentarlo de verdad día a día".

Hadid y Malik, excomponente de One Direction, se reconciliaron después de una ruptura en su noviazgo, y meses después de retomarlo han confirmado que tendremos un nuevo bebé famoso desde el nacimiento con nosotros en unos meses. No sabemos si esto será a finales de este año o comienzos del que viene porque Gigi no se ha referido a las fechas en la interesante entrevista que ha concedido a Fallon, en la que si ha confesado, por ejemplo, que su antojo son los bagels. Te entendemos perfectamente, Gigi y ahora comprendemos esa gran tarta en la que soplaste las velas hace unos días...