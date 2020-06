Es la primera vez que Rooney Mara y Joaquin Phoenix se dejan ver desde que se anunciara que están esperando a su primer hijo. La actriz, que aún no ha confirmado la noticia, escogió un atuendo holgado para ocultar su tripa.

woman.es

Desde que la página de cotilleos Page Six asegurara que la actriz Rooney Mara y el oscarizado actor Joaquin Phoenix están esperando a su primer hijo, la pareja se había mantenido alejada del foco mediático hasta ahora. Con chándal y zapatillas la estrella de 'Millennium: los hombres que no amaban a las mujeres' se dejó ver con una camisa a rayas y mascarilla blanca mientras salía del veterinario junto a su pareja y su perrito en Los Ángeles.

Y aunque la pareja aún no ha confirmado ni desmentido la noticia sobre su embarazado, Rooney ha despertado aún más los rumores con el oufit XL que usó para su primer aparición desde la noticia. La actriz de 35 años optó por un top a rayas oversize en color azul y blanco, un chándal cómodo y holgado en color negro, y por supuesto unas zapatillas Converse, sus favoritas.

Y no hubo quien no pensara que este estilo super holgado y relajado lo ha escogido para ocultar su tripa. Se asume que podría estar de 6 meses, pero toda la información que sabemos al respecto siguen siendo suposiciones. Lo cierto es que la pareja de actores apenas si se ha dejado ver. Ambos están pasando el confinamiento en su mansión de Hollywood Hills y se han mantenido distantes a los rumores sobre su futura paternidad.

La pareja se comprometió en julio pasado y la revista Us Weekly fue la que confirmó la noticia en ese momento. Rooney y Joaquín se conocieron en 2012 en la película 'Her', pero no fue hasta 2016 que volvieron a coincidir en la película 'María Magdalena' en la que Mara interpreta el papel principal y Phoenix le da vida a Jesús. Comenzaron a salir poco después e hicieron su debut como pareja en la alfombra roja en mayo de 2017 en la ceremonia de clausura del Festival de Cine de Cannes.