En pocas horas ha revolucionado Instagram. Los fans de 'Operación Triunfo' han descubierto una coincidencia relacionada con Chenoa y sus looks, y nosotras hemos alucinado con su cambio físico.

Irene Díaz

Siendo sinceras, en diversas ocasiones pasa que vemos algo a través de Instagram y no sabemos por qué nos recuerda a algo que ya habíamos visto en el pasado. Algo así como un 'déjà vu'. ¿Os ha pasado? Porque justo es lo que ha sucedido con el último post de Chenoa que ha revolucionado las redes. Si erais fans de la primera generación de 'Operación Triunfo' solo debes observar algo, ese top. Ahora sí, ¿te suena? Las diferencias entre una imagen y otra solo separan 20 años de diferencia, y está incluso más 'fit' y joven que entonces.

Lo de Chenoa no sabemos cómo explicarlo, pero por ella parece que no pasan los años, todo lo contrario y, si no, observa sus fotos de jovencita cuando era todo una 'triunfita'. Para todas las nostálgicas y fans de aquel primer 'Operación Triunfo' recordaréis aquella joven Chenoa de pelo cortito y flequillo al lado que se presentaba a los castings con la esperanza de encontrar un hueco en la industria de la música. O eso mismo es lo que nos ha rememorado su último post de Instagram que ha resuelto el enigma que en cuestión de horas ha revolucionado.

"Que ni aposta...tenéis toda la razón...así hice el casting hace 20 años...siempre fan del rojo pasión". Y es que hay cosas que nunca cambian y de eso han sido testigos sus fans.

Todo comenzó hace unos algunas horas, después de publicar un post donde anunciaba su cambio de armario luciendo un top rojo de tirantes y pantalones de tiro bajo. De pronto, los comentarios no han sido otros que el comparativo con el look que llevó en los castings del programa, y hasta Chenoa se ha llevado una sorpresa. ¡Es prácticamente el mismo! Tal ha sido su sorpresa que no ha tardado en subir un nuevo post al poco tiempo para verificar esa coincidencia con 20 años de diferencia.

Eso sí, lo que nos ha sorprendido de esa comparativa es su aspecto físico. ¡Está más 'fit' y joven que hace 20 años! La verdad es que después de ver los pedazo entrenamientos que se marca, no nos extraña que luzca un abdomen perfecto y 'cuerpazo' de escándalo.

A estas alturas, y 20 años después, podemos decir que ha superado todas las expectativas, que los crop tops en color rojo y los jeans de tiro bajo son básicos de armario y que, a base de constancia, se puede conseguir una figura enviadiable.