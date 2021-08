Un vestido floral con detalles étnicos. Eso es justo lo que nos plantea Chenoa y que confirma que nuestra maleta aún no está lista para ir a bordo.

Cecilia Franco

El superpoder que tiene Chenoa es inexplicable. Y no hacemos referencia a su voz o a su motivación fitness (que también), sino al 'estilazo' que desborda cada vez que se muestra frente al espejo. ¡Sí, amigas! La cantante Chenoa vuelve al espejo más famoso de España para demostrarnos que nuestra maleta aún no está lista, nos falta su vestido floral de estilo étnico.

A través de Instagram, Chenoa no deja de mostrarnos su día a día con sus pensamientos, alegrías 'fashion' y clases fitness. Y no solo consigue un look de alfombra roja sin salir de casa, sino que además nos levanta del sofá para hacernos con el top de rebajas más bonito de la temporada.

Ahora que estamos preparando la maleta, Chenoa ya se está encargando de darnos fuerzas para esos últimos días en la oficina y para avisarnos que en nuestra maleta faltan algunos básicos que alegrarán nuestras vacaciones, más aún si cabe.

"#Fotoespejo sonrían por favor, sonrían a todo color", y como para no sonreír después de ver este gran descubrimiento. ¿Cómo se nos ha podido pasar? Si hace poco Chenoa lució espectacular en bañador y sin maquillaje, y nos dio algunas ideas en moda baño, ahora nos descubre el vestido estampado floral que estrenarás ya, antes de meterlo en la maleta. Porque, por supuesto, irá contigo a la playa.

Un diseño que ya te avisamos combinará a la perfección con las sandalias planas que llevó hace un tiempo y con el que luciremos un 'cuerpazo' de escándalo. Todo esfuerzo tiene su recompensa y, después de ponernos en forma con Chenoa y sus rutinas de glúteo, ahora es momento de lucir modelos veraniegos como el vestidazo con la espalda al aire que nos propone.

Se trata de un vestido floral de Capriche (94,90 €) que no es como los demás. Un diseño floral con detalles étnicos que nos encanta por la cantidad de color que desprende y el efecto óptico que crea la mezcla de estampados.

¿Qué hacer para darle un plus al vestido? Añadir complementos. Si incluyes un cinturón ayudará a estilizar más la figura y conseguirás darle un toque diferente. ¿No es genial? Lo que tenemos claro es que Chenoa tenía razón y nos faltaba este vestido en la maleta. ¡Gracias, Chenoa!