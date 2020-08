Por qué ver a Pilar Rubio en bikini menos de un mes después de dar a luz no debería hacerte sentir mal

La presentadora se ha recuperado rápidamente.

Woman.es

Hace menos de un mes, las redes sociales se revolucionaron cuando Pilar Rubio y Sergio Ramos presentaron en sociedad a Máximo Adriano, el cuarto retoño de la famosa pareja.

Desde entonces, no habíamos visto mucho a la madrileña en Instagram, aunque sí había compartido un par de publicaciones -una de ellas posando con su pequeño con look rockero y la otra, desmontando los falsos mitos del embarazo-. Pero ha sido en las últimas horas cuando nos ha dejado a todos alucinados al hacer gala de su rápida recuperación física en una imagen en bikini junto a todos sus pequeños.

La foto, es noticiable en todo caso porque no es habitual que una mujer se recupere a tal velocidad después de un parto, y menos si es el cuarto, se puede enfocar desde distintos ángulos. Y conviene mencionarlos todos. Es envidiable su estado físico y es muy loable porque detrás de ello hay una genética agradecida y muchísimas horas de dedicación, pero debemos darle la importancia justa, ya que no sería justo con las muchísimas mujeres que leen estas líneas pensando que sus cuerpos no estaban así al mes de dar a luz. Seguro que si Pilar nos lee entiende perfectamente a dónde queremos llegar.

Ella ha tenido la fuerza de voluntad y la suerte de poder cuidar su cuerpo con un entrenamiento adaptado hasta el final del embarazo y también ha cuidado su alimentación al máximo casi como si la deportista profesional de la familia fuera ella y no su pareja, y además, que no es menos importante, ha tenido unas circunstancias afortunadas que le han permitido poder hacerlo, especialmente la parte del entrenamiento. Esto es indiscutible, porque las infinita mayoría de las madres de tres hijos que esperan su cuarto, todos ellos en edades todavía muy tempranas, disponen de poquísimo tiempo al día para dedicárselo a sí mismas.

Dicho esto, Pilar es todo un ejemplo a seguir en cómo hacer las cosas siempre y cuando sea posible durante el período de gestación para que el posparto sea lo más llevadero posible y el cuerpo vuelva a su ser cuanto antes, y nos alegramos por ello.