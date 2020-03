La actriz es otra de las famosas que ha caído rendida a la prenda de la temporada: el cárdigan. Y ¡qué manera de llevarlo!

En medio del aislamiento Sarah Jessica Parker tuvo que salir a hacer la compra al supermercado, e incluso para algo tan normal y común como esto la actriz derrochó estilo. La estrella, que cumplió 55 años el miércoles pasado, optó por una apariencia relajada y por supuesto que escogió la prenda del momento como estrella de su outfit. Estamos hablando del cárdigan de punto beige, de solapa grande y cruzada que estamos seguras que también hubiese seleccionado nuestra querida Carrie Bradshaw.

Tampoco podían faltar las gafas de sol negras. Y como la primavera no ha terminado de llegar, la actriz escogió una sudadera gris para conjuntar con su cárdigan y unos vaqueros también en tonos grisáceos que arremangó. Abajo de los vaqueros llevó unos calentadores verde olivo. Después de entrar en la tienda, Parker se dejó ver con varias bolsas de supermercado que llevó hasta el baúl de su coche. Eso sí, llevó un par de guantes negros, como medida de precaución contra el coronavirus.

Al igual que muchas de nosotras ella tampoco se ha podido retocar sus mechas, y no le importa -que nos sirva de lección- pues dejó al descubierto sus característicos mechones rubios y con sus rizos al natural. Agregó un toque de color a su look con una bandolera rosa fuerte. Y no podían faltar sus mocasines marrones. Al final, Sarah consiguió un look cómodo, pero muy estiloso que todas podemos copiar a la hora de ir a la compra, porque la actriz no ha tirado de costosas y extravagantes piezas para conseguir un outfit de 10.

La protagonista de 'Sexo en la ciudad', además llevó un maquillaje mínimo. Por las fotos podemos concluir que la compra fue pequeña y seguramente fue para su familia - su esposo Matthew Broderick, sus hijas gemelas Marion y Tabitha, de 10 años, y su hijo James, de 17-. A principios de este mes, su cuñada dio positivo en coronavirus.

La familia se mudó a los Hamptons después de que se emitiera la orden de alarma para el estado de Nueva York.