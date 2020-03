El cárdigan se ha impuesto como la prenda salvavidas de la cuarentena y las marcas han lanzado los más originales con los que volveremos a las calles

Con estampados, bordados y en potentes colores.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Los cárdigan vuelven a la carga y absolutamente todas, desde las que más saben de moda hasta cualquier 'celebrity' que se te pueda pasar por la cabeza, ya los han llevado en repetidas ocasiones haciendo gala de la comodidad y el estilo con el que sus patrones cuentan.

Y es que una simple chaqueta de punto que resulta ser tan atemporal como versátil lo tiene todo a favor para encajar en nuestro armario. Es esa prenda a la que recurrir en cualquier estación del año al mismo tiempo que se encarna como el detalle con el que coronar cualquier look. Pero precisamente es también la misma que hemos considerado continuamente como un claro imprescindible en los looks más alabados de las parisinas y de cualquier 'it girl' que se precie.

Pero ellas no son las únicas que bien saben del poder de esta prenda. Desde Katie Holmes o Nuria Roca hasta la mismísima Rosalía han hecho gala de los cárdigan dejándose llevar todas ellas por la comodidad que brindan.

Algo de lo que ahora más que nunca todas entendemos. Considerado ya como una de las mejores prendas salvavidas durante el confinamiento, puede que firmas como Zara, Mango, Asos o H&M ya previeron nuestra actual predilección por ellos. Hace meses los incluyeron en sus catálogos y ahora vuelven a retomarlos como auténticas joyas en las que hay cabida para bordados y hasta pedrería.

Así, con patrones caracterizados por formatos tanto extragrandes como aquellos más ajustados, teñidos de colores neutros al mismo tiempo que se pueden encontrar con detalles metalizados, una de las prendas más básicas de siempre se convertirá ahora en la más especial de nuestras nuevas adquisiciones.

¿Un plus? Más allá de sus diseños, la nueva versión de estos recreados como un dos piezas en el que hay cabida no solo para un cárdigan sino que también para un top a juego con el que dar con el uniforme perfecto para cualquier ocasión y concebirlo así como un básico más de nuestro fondo de armario.