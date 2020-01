¿Aidan o Mr.Big? Sarah Jessica Parker confiesa con quién se habría quedado ella en ‘Sexo en Nueva York’

La protagonista de la serie se moja por primera vez.

Woman.es

Hablamos, con razón, de la inmortalidad de 'Friends', serie icónica donde las haya, siempre de actualidad a pesar de que el último capítulo se rodó hace 16 años, pero no es la serie de Courteney Cox, Jennifer Aniston y compañía la única producción de ficción que ha quedado viva para siempre en varias generaciones. Salvando las distancias, ocurre algo similar con 'Sexo en Nueva York', la otra gran comedia por capítulos de finales de los 90 y comienzos de los dosmil.

Sarah Jessica Parker sigue siendo, más de dos décadas después del estreno de la serie, Carrie Bradshaw para muchísimos espectadores a los que nos sigue costando separar el personaje de ficción de la figura real de la actriz neoyorkina -las similitudes entre ambas también influyen en esta sensación general-. La prueba de que el recuerdo de la serie de HBO y su personaje estrella siguen estando muy vivos es que, en 2020, la estrella de la industria audiovisual sigue respondiendo a preguntas sobre ello en las entrevistas que concede.

Y no solo eso, sino que sus respuestas nos siguen dejando sorpresas noticiables como ha ocurrido en una charla que ha mantenido para el podcast 'The Bradshaw Boys'.

Durante la entrevista, por fin, Sarah Jessica se ha atrevido a mojarse sobre una de las grandes historias de la serie: sus relaciones amorosas. Si eres fan de 'Sexo en Nueva York' -cuidado, viene un spoiler a continuación-, tanto de la serie como de las dos películas posteriores que se estrenaron, sabrás que Carrie termina viviendo feliz junto a Mr. Big en Manhattan. El personaje interpretado por Chris Noth se convirtió en uno de los más polémicos de la ficción, pero también de los que más juego dio por ese tira y afloja que se traen ambos durante casi toda la historia. No dejó a ningún fan de la serie indiferente: o le amabas o le cogías un poco de manía, dicho suavemente.

Todas las espectadoras que se incluyen en este segundo grupo le tenían más cariño a Aidan, el personaje interpretado por John Corbett que era el polo opuesto a Mr. Big: entregado y atento, siempre pendiente de una Carrie que acaba decantándose por el perfil menos amable de Mr. Big.

Pues bien. Ya sabemos por cuál de los dos se hubiera decantado Sarah Jessica de haberse dado una situación así en su vida. Quizá te sorprenda la respuesta que ha dado en el podcast 'The Bradshaw Boys', aunque a nosotras lo que nos suena es un poquito conservadora... corporativa incluso.

"Como imaginarás, esta pregunta me pone en una tesitura complicada. Pero tengo una respuesta rápida y simple: tengo que decantarme por Mr. Big… supongo. La razón es que no puedes contar una historia tan larga y poco convencional para que al final acabe mal. Además, amo a Chris Noth, su personaje fue maravillosamente escrito por Michael Patrick King", ha argumentado la actriz, que también se ha referido al personaje de Aidan con estas palabras tan cariñosas: "Quiero muchísimo a John Corbett y amé mucho a Aidan. Me encantó la forma en la que le dio vida […] En última instancia Carrie tenía que acabar con Mr. Big, pero fue un placer que se divirtiera antes de llegar a ese punto".

¿Os suena creíble? O por el contrario, como a nosotras, ¿os suena poco convincente? No sé, no sé, Sarah Jessica, algo nos dice que no lo tienes tan claro como Carrie a la hora de elegir pero que quieres serle fiel al personaje que tanto amas, algo que te honra, por otra parte.

En realidad, no es más que un juego divertido este de elegir entre dos personajes ficticios, un juego en el que todas las fans de 'Sexo en Nueva York' hemos caído en alguna ocasión mientras disfrutábamos de la historia. ¿Con cuál te hubieras quedado tú?

via GIPHY