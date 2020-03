Apunta estos truquillos para que el esmalte de uñas permanente se quite fácil y rápido

Woman.es

Sin centros de manicura abiertos y con mucho tiempo por delante en casa, quitarte la pintura de uñas permanente no es ningún problema. Sí, sabemos que nunca antes lo has intentado y que no quieres terminar con las uñas hechas un desastre, así que tranquila tenemos el paso a paso más fácil para que te queden perfectas y además las dejes respirar un poco, que tampoco les vendría nada mal.

- Así se llevarán las uñas esta primavera

- 15 Manicuras que llevarás en el 2020 (y ninguna es con un esmalte liso)

Quitar el esmalte permanente es una tarea un poco liosa si lo queremos hacer bien y dejarnos unas uñas perfectas sin imperfecciones o quebradas. Pero no hay nada en este mundo que no se pueda aprender, y con estos sencillos trucos que te vamos a dar, vas a comprobarlo tú misma.

Cómo quitarlo en casa

Debido a la crisis por la pandemia del coronavirus nos vemos obligada a quedarnos en casa y aprender hacer esas pequeñas cosas por las que antes preferíamos pagar. Pero como esa ya no es una opción, al menos por el momento, lo primero que debemos saber es que nos llevará tiempo porque debemos ser cuidadosas para conseguir un resultado de 10.

Para empezar es importante que recuerdes que el esmalte permanente es un esmalte que se fija bien a la uña por sus componentes químicos, que hacen que no se despegue fácilmente. Para lograr quitarlo solo necesitaremos: una lima dura, acetona pura, vaselina, discos de algodón y papel aluminio.

Cuando tengas todos los productos a mano, escoge el sitio dónde piensas trabajar. Si es la mesa del comedor, pon algo para proteger la superficie pues puedes derramar algo y no queremos dañar el material.

Para conseguir eliminar la manicura permanente lo primero que debemos hacer es que el esmalte deje de estar pulido y se vuelva poroso, de esta manera la acetona tendrá más capacidad de penetrar el esmalte. Para conseguirlo debes frotar suavemente las uñas con la lima dura, hasta que pierda todo su brillo, y quede como con un polvo blanco por encima.

Cuando el esmalte esté completamente poroso, coloca un poco de vaselina en la cutícula, de esta forma evitaremos que la acetona entre en contacto directo con la cutícula y la dañe. Después, aplicaremos la acetona pura a la uña. Este líquido para quitar el esmalte permanente es más eficaz y potente que la acetona normal, así que ten cuidado. (Si no tienes en casa acetona pura, utiliza la normal pero vas a necesitar aplicar más cantidad)

Impregna un disco de algodón con la acetona, ahora colócalo sobre la uña y enrolla el dedo con papel de aluminio. Mantén los dedos envueltos en papel durante 15 minutos o hasta que la acetona haga efecto.

Ritual intensivo para unas manos de 10 Ver 8 fotos

Cuando hayan pasado los 15 minutos, quita el papel aluminio que envuelve las uñas, y comprueba que el esmalte se haya despegado. Luego quita el esmalte sobrante hacia la punta de la uña. Lo debes hacer con cuidado y te puedes ayudar con un removedor de esmaltes, si no tienes busca algo con una punta cuadrada.

Finalmente es el momento de hidratarlas, si no tienes cremas hidratantes de uñas, puedes usar aceite de coco.