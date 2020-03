¿Quieres una manicura que sea tendencia para la primavera? Entonces tienes que ver el color de uñas de Úrsula Corberó

¡Que tiemble Rosalía!

Woman.es

Aunque siempre hablamos de que Blanca Suárez es la famosa que más y mejor arriesga con sus looks beauty, Úrsula Corberó tampoco se queda atrás. El año pasado nos dejó fascinadas con el maquillaje que lució en la alfombra roja de los Premios Goya y es de las famosas que más cambia de corte de pelo, de hecho, salvo Greta Fernández y Ana María Polvorosa, es de las pocas que lleva el pelo corto. ¿Casualidad? No lo creemos. Úrsula es toda una maestra de la interpretación (y los buenos datos de ‘La casa de papel’ así lo demuestran’) y todo un icono de estilo, tanto en moda como en belleza. Y si no has visto su última manicura, ya estás tardando.

Las uñas de Rosalía son muy llamativas y nos encanta analizar con lupa cada una de sus manicuras, pero que tiemble la cantante porque Úrsula Corberó también luce manicuras que nos pueden inspirar. Y ha sido precisamente en su última publicación en Instagram donde hemos fichado el color de uñas que nos tiene fascinadas.

Ritual intensivo para unas manos de 10 Ver 8 fotos

Si hace unas semanas la vimos con una manicura francesa clásica, ahora ha dado un paso más y se ha apuntado a la tendencia de las manicuras metalizadas. Ni plata, ni dorado, Úrsula Corberó se ha animado con un color verde, un tono muy primaveral y con el que ya está en mood nueva estación del año. Oye, y qué bien le quedan.