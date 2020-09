Son tan fáciles de hacer y quedan tan bien que serán la gran tendencia este otoño y van a inundar las calles y las videollamadas.

Más allá de recurrir a pañuelos o cintas de pelo las trenzas se han convertido en el peinado del 2020. Se llevan todo el año y hay tantas opciones que siempre habrá un estilo que te favorecerá. La clave de este peinado es que suele ser fácil de realizar y apenas te quitan unos minutos hacerlas. Pero si estas aburrida de siempre llevar la misma trenza tenemos la solución que necesitas.

- Quien dijo que dos trenzas no eran aptas para un evento importante es porque no ha visto a Carolina Yuste sobre la alfombra roja del Festival de Málaga 2020

- La trenza sin coletero en 3 minutos

Se llama trenza twist, o de cordón y están en el top 1 de las más sencillas y cool que verás en todo el otoño 2020. Para hacerlas, solo necesitas peinar una cola de caballo (baja o alta), dividirla en dos partes y gira ambos como si fuera una cuerda. El resultado es muy original y elegante a la vez.

Como ves las trenzas en cordón son las más sencillas de hacer. Incluso para aquellas que no solemos hacernos nunca ningún tipo de peinado podemos atrevernos con una de estas trenzas y conseguir un resultado de éxito.

Si te preguntas como algo tan fácil y sencillo puede quedar bien no tienes más que ver los looks de las celebrities que han caído en las redes de este look. Se la hemos visto a Rihanna que las llevó de un modo informal y deportivo o Olga Kurylenko que llevó la versión más elegante para el estreno de una película.

Lo bueno de este peinado es que se puede llevar alto para un look moderno y atrevido, o bien de lado y suelto para uno más casual y desenfadada, o incluso hacia atrás con el pelo recogido, para ir al trabajo o al gym.