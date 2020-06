El peinado del verano es una trenza salomónica (palabrita de los estilistas de Mango)

Te contamos paso a paso cómo hacerla.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Las webs de las firmas de moda low cost han dejado de ser simples escaparates de lo que encontramos en las tiendas físicas: los lookbooks no tienen nada que envidiarle a muchos editoriales de moda y son también una buena fuente de inspiración para maquillajes y peinados. Vamos, esto lo tenemos clarísimo y más después de ver el peinado que ha lucido una de las modelos de la web de Mango. Vale que el bolso de lona, similar al de Prada que ha conquistado a todas las influencers de la Tierra es muy cuqui, pero su trenza, ay, esa trenza salomónica nos parece ideal para el verano.

Cuando llega el verano todas estamos a la caza de peinados que nos puedan resultar cómodos, fresquitos y fáciles de replicar. Y es cierto que los moños y las coletas altas siempre tendrán un lugar en nuestro corazón, pero de vez en cuando apetece salir de la zona de confort y buscar algo diferente y resulta que esta verano 2020 lo hemos encontrado en la web de Mango con una trenza salomónica (recuerda a las típicas columnas que llevan también este nombre), aunque también la puedes llamar trenza de dos cabos.

¿Y sabes qué es lo mejor de todo?

- Que, a diferencia de otras trenzas, como la holandesa, no necesitas tener el pelazo de Edurne para lucirla

- Que es muy fácil de hacer.

Paso a paso

- Cepilla el pelo bien

- Hazte una coleta alta y tirante (si no lo tienes recién lavado, será mejor porque no se resbalará la goma y el look quedará más asentado).

- Divide el pelo en dos cabos. El mechón que sujetas con la mano derecha, enróllalo hacia ese mismo lado, después lo cruzas por encima del otro mechón izquierdo. Sin dejar de sujetar el mechón de la derecha -que ahora has pasado a la izquierda-, repite la misma función con el otro mechón y ve entrelazando. Sujeta con una goma ¡y listo!