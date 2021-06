Sara Carbonero lo tiene claro: el pañuelo es el accesorio más estiloso para recogerse el pelo

Es un hecho: el pañuelo manda este verano. Pero, no, no se lleva como tú te crees. La moda dicta que hay que colocárselo en la cabeza, ya sea a modo de turbante o como en una revisitación de uno de los 'looks' más icónicos de Grace Kelly. Por eso, buscamos entre los conjuntos que han lucido las que más entienden de moda en los últimos tiempos para dar con la forma correcta de ponerse este accesorio y parecer toda una 'fashion insider'. Toma nota, porque la siguiente eres tú.

IVÁN AVELLO | WOMAN.ES

Porque, ¿quién dijo que el negro no se podía lucir en verano?Puede que Caroline Daur no esté en el sitio más caluroso del planeta, pero los días de calor pueden ser un momento ideal para tirar del color más oscuro de la paleta cromática. En este sentido, un pañuelo colocado alrededor de la cabeza sirve como broche de oro a un estilismo bastante simple y sencillo.

Mezclas alocadas (pero efectivas)

El 'mix and match' (mezcla y mezcla que acertarás) sigue siendo mantra 'fashion' entre las que más sabe de moda, como María Bernad. La 'influencer' española cierra un 'look' con varios 'prints' con un pañuelo en la cabeza. ¿Acaso hay algo más 'street styler'? No, ya te decimos que no.