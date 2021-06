Olivia Culpo sabe cómo convertir un simple pañuelo en el top más elegante

Si tienes una cena con amigas o una cita y no sabes qué ponerte, echa un vistazo a tu colección de pañuelos, porque puede salvarte de más de un apuro estilístico. ¿Cómo? Aprendiendo a convertirlos en tops como hace la modelo.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

En cuanto llega esta época del año internet se llena de tutoriales para enseñarnos un montón de formas distintas para usar nuestros pañuelos, y no solo como complemento en nuestra cabeza, sino también a convertirlos en la pieza principal de nuestro look. Sin embargo, pocas veces nos podemos imaginar ese pañuelo creando un look elegante y perfecto para una cena con amigas o una cita, ya que solemos combinarlos en looks casual y de estilo playero. Hasta hoy.

Gracias a Olivia Culpo ahora no podemos sacarnos de la cabeza este lookazo que llevó anoche para salir a cenar con sus amigas. Con un pañuelo estampado anudado delante del pecho a modo de top y combinado con un traje chaqueta en crudo de pantalón de tiro alto, la modelo ha ido totalmente espectacular a la vez que sencilla, y nosotras ya estamos pensando en cómo podemos copiarle el estilismo al completo.

Como complementos, ha elegido unas sandalias de tiras anudadas al tobillo en el mismo tono, y un clutch también en crudo para crear este look monocromático que le cede todo el protagonismo al pañuelo estampado en tonos azul marino. Para finalizar, ha elegido unos accesorios en dorado como el maxi collar de eslabones y el cinturón con hebilla y cadeneta, y un look beauty de lo más sencillo con coleta baja pulida y maquillaje en tonos nude.

Además de ser una mujer con un estilo increíble a la hora de vestir, desde que la operaron de endometriosis el año pasado, Olivia se ha convertido en todo un referente a la hora de hablar públicamente y dar visibilidad a todo lo relacionado con la menstruación, tal y como se puede comprobar en su último post de Instagram, en el que reflexiona sobre las veces que las mujeres pedimos disculpas por tener la regla.

"Pedir disculpas es expresar el arrepentimiento por algo que uno ha hecho mal. El ciclo mensual de una mujer es una función de empoderamiento del cuerpo. ¡Si eso está mal entonces no quiero tener razón! #MidolPartner. Estoy muy agradecida de que mi experiencia con la endometriosis me haya llevado hasta aquí, de la mano de @midol y su proyecto Period Apology. Juntos podemos crear un mundo en el que nadie sienta la necesidad de disculparse por los síntomas normales y naturales que rodean a su periodo. Estamos juntos en esto. Las amigas no dejan que las amigas se disculpen por su periodo ❤️ "