Olivia Culpo pasa por el quirófano y enseña las cicatrices de su operación a causa de la endometriosis que sufre

¡Animo, guerrera!

WOMAN.ES

“Ayer me operaron de mi endometriosis ❤️ No es una publicación muy glamorosa, pero sentí que necesitaba compartir esto para crear más conciencia sobre esta enfermedad”, así empezaba Olivia Culpo su último post en Instagram, una galería de fotos en la que aparece ella en el hospital tras ser intervenida.

“La endometriosis es una afección en la que el tejido del revestimiento uterino que crece en otras partes aleatorias del cuerpo, causando dolor. Esto puede interferir con la fertilidad y la salud en general y, honestamente, la felicidad ”, aclaró para quienes no están familiarizados con la enfermedad.

“Para colmo, es insoportablemente doloroso pero casi imposible de ver a través de una ecografía (a menos que tenga endometrioma o quistes en los ovarios, eso es lo que yo tenía). He estado sufriendo durante años con mi período y los médicos me diagnosticaron erróneamente innumerables veces”, contó.

Cuando acudía al médico, siempre le decía lo mismo: toma un medicamento y descansa. “Creo que solo necesita descansar más, los períodos siempre son incómodos para las mujeres”, le decían.

“Los períodos dolorosos no son normales”, añadió a la vez que agradecía al personal del hospital el trato. Y mandó un mensaje a las enfermas de endometriosis. “Para cualquiera que tenga endometriosis, entiendo la depresión y la soledad general. Es difícil cuando el dolor crónico no está validado y no obtiene una respuesta o comprensión. Para mis guerreras endo, continuaré difundiendo más conciencia sobre la endometriosis para que sus síntomas puedan validarse. ¡¡¡No estás solo y eres tan fuerte !!!!”, se despidió en las imágenes en las que muestra su cicatriz.