El pañuelo en la cabeza estilo 'pirata' y las horquillas joya vuelven de la mano de Irina Shayk

El complemento capilar más versátil para elevar tus looks.

Cecilia Franco

La reina del 'outwear' nos sorprende, en esta ocasión, por las calles de Milán. Irina Shayk nos demuestra que un look de básicos puede ser transformado con sencillos complementos. ¿Pañuelo en la cabeza estilo pirata? Ella vuelve a apostar por este complemento tan cañero y horquillas joya, ¿quién sabe? ¿Tendencia esta primavera?

No deja de volar nuestra imaginación con todos y cada uno de los looks de nuestras celebrities 'favs'. Y ahora, en la Semana de la Moda de Milán, aunque sea atípica es cierto que el 'street style' no nos ha abandonado. ¿La última aparición en la ciudad italiana? Irina Shayk, que nos ha sorprendido con el pequeño detalle del pañuelo en la cabeza al estilo pirata.

- Irina Shayk ha recuperado los pantalones de chándal que llevábamos en el instituto (pero los combina de manera diferente).

- Irina Shayk tiene EL LOOK del invierno gracias a esta chaqueta larga de piel de Mango y unas botas militares.

La modelo convierte todo lo que lleva en tendencia y este toque de estilo no ha pasado desapercibido. Ya anunció que las Dr. Martens volverán esta primavera, y aunque tenemos mil ganas de sacar los colores primaverales del armario, cierto es que quedan aún muchos días de frío por delante. Por el momento, recupera clásicos como el jersey de rombos y combina prendas básicas como vestidos cortos con botas altas.

En esta ocasión, nos sorprende con look 'total black' de vestido y botas altas de tacón que combina con abrigo verde 'oversize' con cinturón y bolso en el mismo tono de color.

Irina Shayk en su última aparición opta por este 'mix' que nunca falla. Pero… ¿cómo ha logrado dar ese toque 'chic'? Aunque ha apostado por un look en tonos neutros y apagados, ha logrado reconvertir su esencia con un complemento 'top': el pañuelo en la cabeza al estilo 'pirata' aderezado con una horquilla joya.

¿Querrá decirnos algo? Lo que sí tenemos claro es que parece que las horquillas joya esta temporada volverán a salvar cualquier 'bad hair day' y que la versatilidad del pañuelo está de retorno a nuestra vida.

Los accesorios para el pelo que te salvan cualquier 'bad hair day' Ver 11 fotos

Si aún no te has animado a investigar la infinidad de utilidades que le puedes encontrar a algo tan simple como a un pañuelo, te recomendamos que lo conviertas en tu aliado más versátil del entretiempo y reconvertirás todos tus looks. ¿Te animas? Pañuelo en la cabeza, en el cuello, como top… ¡Tú eliges! Utiliza el pañuelo como forma de elevar tus looks.