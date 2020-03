Esta coleta baja con dos rayas que llevó en el estreno de la tercera temporada de 'Westworld' es uno de los peinados más fáciles y rápidos que podrás llevar tanto de día como de noche.

Las alfombras rojas no solo sirven para ver qué se llevará la siguiente temporada, sino también para inspirarnos y crear nuevos peinados que no necesitan esperar al cambio de armario para lucirlos. Esta vez nos hemos enamorado del look de la actriz Evan Rachel Wood, en el estreno de la tercera temporada de 'Westworld'.

Con el pelo pulido, peinado de manera impecable y con un estilo totalmente minimalista, la estrella de televisión ha desfilado por la alfombra roja y ha acaparado las miradas de todos. Ella y su equipo de belleza optaron por una coleta baja, con dos rayas que formaban un triángulo perfecto y sujetas por una sencilla cinta negra. El resultado fue un peinado fresco, fácil de hacer y de lo más versátil para la primavera o el verano, ya que sienta bien a todo el mundo y es apto para cualquier cita de mañana, tarde o noche.

El elegante peinado amenaza con convertirse en el más deseado de la temporada, gracias a su simpleza, comodidad y originalidad. Además, la coleta al ser baja sirve para estilizar el rostro y también para abrir la mirada.

¿Quieres llevar este recogido?

Para empezar es importante que trabajes bien el pelo, cepillando a fondo, para que te quede totalmente pulido sin cabellos rebeldes sueltos. Luego con la punta fina de un peine traza la primera raya lateral. Comienza en el centro de tu frente y forma un lado del triángulo. Luego haz lo mismo del otro lado. Las rayas deben formar dos laterales de un triángulo equilátero. (Tip: para calcular bien toma como referencia la nariz y realiza una sección desde este punto central).

Una vez tengas el pelo sujeto a la altura que prefieras, mantén la tensión del recogido con una goma adecuada, o el efecto tirante se perderá. El dúo formado por espuma de fijación fuerte y aceite capilar es perfecto para crear este look wet.

La actriz escogió este look beauty para acompañar a su vestido de lentejuelas negro, con una importante abertura en la pierna izquierda. El modelo con escote corazón y mangas abullonadas enmarcaban su delgada figura. Completó su conjunto con unos tacones negros y un clutch a juego.