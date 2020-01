La coleta con lazo de Lucy Hale es el peinado joya que llevarás todo el 2020

El 'beauty look' de la actriz de 'Pequeñas Mentirosas' es toda la inspiración que necesitas para empezar el año con el peinado tendencia.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Las coletas con lazo están de plena tendencia y, para muestra, el peinado con el que Lucy Hale ha dado la bienvenida al 2020... y que todas copiaremos sin parar este año.

En los últimos tiempos la estrella de 'Pretty Little Liars' se ha convertido en todo un referente de belleza a base de recogidos originales y maquillajes de impacto en cada alfombra roja y 'photocall' al que acude. La clave de su éxito a nivel internacional reside no solo en el riesgo controlado que asume (incorporando, por ejemplo, accesorios llamativos en su media melena o colores inesperados en los labios y párpados, sin resultar demasiado recargado o excéntrico) sino también en lo fácil que es trasladar sus 'beauty looks' a nuestro día a día con un resultado sorprendente pero asequible.

- La diadema de estrellas de Lucy Hale para ser la invitada mejor peinada

- Por qué deberías desmaquillarte la cara cuatro veces al día, por Lucy Hale

No debería extrañarnos entonces que el look de Nochevieja de Lucy siempre marque tendencia; ya ocurrió el año pasado, cuando lució una diadema fantasía perfecta para invitadas, y ahora ha vuelto a pasar gracias a la coleta con truco que ha llevado en esta ocasión.

La actriz fue la encargada de presentar una gala especial de Fin de Año desde Times Square junto a otros 'celebs' como el rapero estadounidense Post Malone o los jóvenes de la 'boy band' surcoreana BTS, y para ello eligió varios estilismos de invierno con los que marcar la diferencia esta temporada; pero, sin duda, el punto fuerte estuvo, una vez más, en sus elecciones de belleza.

Un maquillaje de ojos con 'glitter' dorado y labios de color frambuesa elevaba su recogido: una coleta baja con la raya al medio rematada por un lazo de terciopelo negro con detalles joya en forma de pequeñas flores. Dos gruesos mechones ondulados enmarcan el rostro y suman un punto informal que convierten este peinado en una opción genial para las chicas con corte 'midi', tanto para las grandes citas como para diario.

Esta tendencia capilar lleva varios meses triunfando en editoriales de belleza, eventos importantes y 'street style' de todo el mundo, y todo apunta a que se va a quedar entre nosotras mucho más tiempo. La magia de este peinado se encuentra en su versatilidad pues tan solo hay que adaptar el coletero para obtener desenlaces totalmente diferentes. Para ir a la oficina bastará con un sencillo lazo negro, para una cita nocturna puedes arriesgar con un modelo más recargado como el de Lucy Hale y, para los meses de calor, nada como cambiar el terciopelo por un tejido más liviano como la gasa o el tul.

¿Qué más necesitas para sumarte a la tendencia de las coletas con lazo?