Más allá de su abrigo combinado con medias, lo más llamativo del look de Celine Dion es su peinado de coleta con flequillo que puedes conseguir en menos de un minuto

La cantante ha llegado a Nueva York para ofrecer un concierto y de forma colateral nos inspira con su peinado que promete salvarnos cada mañana.

Celine Dion nos conquista con su look de abrigo combinado con medias y una coleta con flequillo al más puro estilo setentero.

La cantante canadiense, mundialmente conocida por su increíble voz, ha llegado a Nueva York para su concierto y ha sorprendido con su look. ¿Soprendido por qué? Una estética setentera baña el look escogido para esa recepción con los fans que esperaban a las puertas. Impecable en el vestuario pero también en el peinado, la impresión de un corte 'bob' a su melena rubia que ha dado con su coleta baja nos ha hecho recordar que no hace falta pasar por el peluquero para variar con nuestro pelo.

Un ingenioso recogido en una coleta pegada a la nuca y con volumen a ambos lados es suficiente para crear ese efecto 'bob' que tan de moda se ha puesto esta temporada.

Celine Dion nos da una clase magistral de cómo la moda unida con la técnica puede jugar a tu favor. Si te apetece probar cómo te quedaría un corte 'bob' pero no te atreves a pasar por la tijera todavía, esta es una opción estupenda que puedes conseguir tu misma en menos de un minuto. Se trata de recoger todo el pelo en una coleta muy baja, pegada al cuello, dejando un poco de volumen al nivel de las orejas y también en la parte trasera de la coleta. Puedes esconder el coletero con un mechón de tu propio pelo o con accesorios. Et voila!

El flequillo ladeado de su melena rubia se funde con las gafas 'cat eye' en negro que nos teletransporta a los años 50. El resultado es un look sofisticado pero diferente e impactante.

El traje elegido con un abrigo combinado con las medias y unos 'stilettos' blancos es tan elegante como melancólico, haciéndonos pensar en el 'flower power' de los 60s.

Un total look alegre, colorido, sofisticado y mezclando décadas de estilo de una forma sutil y acertada.