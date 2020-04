Es taaaaan fácil que vas a querer hacerlo ¡ya!

Una estilista británica ha conseguido que las ondas de pelo durante la cuarentena sean dignas de un salón de belleza y sin necesidad de ninguna herramienta. Si bien el uso de planchas y tenazas ha venido a solucionarnos la vida, a veces queremos intentar nuevas ondas o quizá se nos arruinó nuestra plancha favorita y tenemos una videollamada de negocio y no queremos salir con la melena desordenada tenemos la solución.

La maravillosa idea de conseguir unas ondas perfectas con rollos de papel higiénico es del salón de belleza londinense Ozzie Rizzo London que en su cuenta de Instagram ha alentado a las mujeres a ser creativas y lograr una apariencia de salón de belleza desde el sofá de su casa. Y lo mejor de todo es que no necesitas preocuparse por no tener las herramientas perfectas para, porque solo necesitas 10 rollos de papel de baño y pinzas para el cabello.

El primer paso es lavar tu melena y peinarla antes de cepillarla con la ayuda de un secador de pelo. Luego, aplica una pequeña cantidad de crema o aceite alisador, y repártelo por todo el cabello, después separa el pelo en mechones de tres o cuatro pulgadas de ancho. A continuación, coge un rollo de papel higiénico y, comienza a enrollar el pelo hacia arriba, asegura cada mechón con una pinza. Asegúrate de rodar el rollo lo más lejos de tu cara.

Luego, aplica una cantidad generosa de laca y dale calor con la secadora durante unos minutos. Desengancha y desenreda cada rollo. Pásate los dedos para unir los mechones, pon un poco más de laca y ¡listo!

Ozzie Rizzo, CEO de Ozzie Rizzo comentó en la publicación donde compartió su truco: 'Sabemos lo frustradas que están nuestras clientas por no poder mantener su cabelleras peinadas de salón". Y, aunque aún no podemos salir, ya sabemos que levantarnos por las mañanas y vestirnos nos ayudará a mantener un estado de ánimo positivo, y de paso nos aseguraremos de estar preparadas para cualquier videollamada. Además, darle un poco de cariño a tu melena en casa es una excelente manera de pasar el tiempo y aprender una nueva habilidad. "Estamos recibiendo muchas solicitudes de consejos y sugerencias sobre cómo crear un estilo fácil de hacer en casa, por lo que pensamos que podríamos ayudarlos a todos con una guía paso a paso para crear uno de nuestros looks más populares".