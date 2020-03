Es tan fácil y rápido que no podrás dejar de hacértelas.

Si hay un hairstyle que nunca pasa de moda y que sienta bien a todos los rostros y a todos los tipos de cabello esas son las ondas rotas, un tipo de onda a medio camino entre las deshechas y las surferas que dan un volumen extra a la melena sin abandonar nunca ese efecto natural tan buscado. Si hay alguien que sabe de lo que estamos hablando son las francesas, que van por la vida diciendo que no se peinan, pero en realidad consiguen ese look desenfadado gracias a su técnica para hacerse esas ondas medio deshechas y no tan marcadas.

La gracia de este peinado es que parezca que tu pelo se ha quedado ondulado como cuando vamos a la playa y quedan unas ondas suaves y bonitas, pero claro, la gracia está en conseguirlo sin tener que estar en el mar.

Si tu cabello no cuenta con ese efecto ondulado en su estado natural, no te preocupes lo puedes conseguir tú sola sin necesidad de ir a tu peluquería de confianza, sobre todo en estos tiempos que corren en los que estar en casa es la única opción. Tener ese resultado con el que sueñas realmente es muy fácil de conseguir y podrás hacerlo en casa. ¿Cómo? Pues con un poco de práctica, paciencia, las herramientas adecuadas y con tiempo - que ahora nos sobra así que aprovecha para volverte toda una experta-.

Instagram, el bendito Instagram, que estos días de confinamiento se ha convertido en nuestro mejor aliado, igual nos da cientos de tutoriales de belleza, que clases de yoga o crossfit, o nos enseña a cocinar, y por supuesto, también a peinarnos. Así que buceando un poco entre nuestras influencers de cabecera, hemos encontrado el secreto de Sabina Socol, una de nuestras musas de moda y belleza francesas favoritas. ¿Quién mejor que ella para darnos trucos sobre cómo lograr esas ondas a medio hacer?

La instagramer compartió algunas ideas sobre su rutina de cabello actual y el famoso estilo que le valió muchos cumplidos durante la Semana de la moda de Nueva York. Ahora que, como nosotras, tiene más tiempo y se encuentra confinada en casa, ha aprovechado la oportunidad para hacer un pequeño tutorial dónde muestra el rápido proceso para crear sus ondas de sirena. ¿La mejor parte? Es que solo necesita unos pocos productos para el cabello, porque la estrella del espectáculo es el tubo rizado de tres barras que está a la venta en Amazon por solo 22,99 euros.

Para esta versión de las ondas surferas deberás tener a mano: un cepillo de pelo, una plancha de pelo, spay texturizador y obviamente, el tubo rizador de tres barras. Ahora vamos con el paso a paso:

1. Con el pelo seco (mejor si no te los has lavado ese día) cepilla tu melena hasta dejarla completamente lisa. Utiliza un cepillo que no te dé mucho volumen, cada una sabemos cuál es el cepillo que más se acomoda a las necesidades de nuestra cabellera.

2. Una vez tengas la melena lisa y sin nudos. Pasa la plancha de pelo por toda tu cabellera, asegúrate que quede muy lisa y sin defectos. Si no sabes qué plancha comprar o si quieres cambiar la tuya por una más nueva, nosotras te recomendamos que escojas Remington Ceramic. Por su precio, tamaño, potencia y el revestimiento de sus capas para proteger el pelo del calor creemos que es una de las mejores del mercado. Por solo 25,52 euros la puedes comprar en Amazon.

3. Ahora coge un mechón de pelo y colócalo entre la tenacillas de tres tubos. Socol recomienda que no lo dejes mucho tiempo en el pelo, pues mientras más calor reciba más marcadas van a quedar. Así que déjalas solo un momento y marca el pelo tantas veces como quieras, pero para conseguir el look deshecho lo mejor es que solo lo hagas dos veces a lo largo de tu melena. Haz lo mismo con cada mechón de tu pelo hasta conseguir el efecto deseado. Luego pasa tus dedos sobre las ondas y alborótalas un poco.

4. Por último, pero no menos importante, termina tu estilo rociando un spray texturizador en todo su cabello para darle un toque extra de volumen y textura. Si no tienes ni idea de qué spray elegir nosotras te recomendamos la fórmula de Oribe. Se trata de un producto multitarea elaborado con polímeros que absorben grasa y suciedad en las raíces, lo cual es una gran ventaja y lo encuentras también en Amazon por 32,95 euros.