Estar en casa no debe ser sinónimo de estar despeinada, con estos simples consejos tendrás una melena preciosa en cuestión de minutos y sin necesidad de aplicar calor

woman.es

¿ A quién queremos engañar? Sí, sabemos que estos días de cuarentena el peinado ganador por goleada es el moño alto, bajo, medio, pero el moño. Y es que no hay nada más cómodo que despertar coger la goma y enrollar el cabello. ¿Peinar?¿Para qué? Bueno, como ya lo hemos dicho en numerosos artículos, es importante que mantengas una rutina, que te arregles aunque sea para ir a la sala, de lo contrario podrías empezar a notar que tu ánimo decae. Hay pequeños trucos que nos ayudan a sobrellevar mejor el aislamiento y uno de ellos en cuidarnos. No es una cuestión de vanidad es porque para sentirnos bien debemos vernos bien.

Esta bien que no quieras pasarte el secador o la plancha, de hecho es perfecto que dejes descansar a tu cabello de tantos químicos y calor. Se pondrá más sano y brillará más. Pero para evitar que andes por la casa con una melena de leona, hemos seguido los consejos de Marissa Marino, la peluquera y estilista de Selena Gomez. Aunque no lo creas puedes conseguir las ondas naturales, sin necesidad de las tenazas o la plancha. El truco es super sencillo y rápido. Ahora no tienes excusas para seguir con el moño.

- La plancha para el pelo sin cables con la que Alice Campello consigue sus ondas naturales y deshechas en casa

- Instagram dice que cuando salgamos de la cuarentena llevaremos el pelo color arcoíris

Ya sea porque estas ahorrando para hacerte con la super plancha Dyson Corrale, cuesta 499 euros, o porque te da pereza usar la tenaza de tres barras que te compraste hace unos meses en Amazon, o porque te has sometido a un reto de cero secadores y planchas, no logras conseguir que las ondas surferas que tanto ves en los perfiles de Instagram te queden bien. Pues amiga, problema resuelto. Para conseguirlo solo necesitas: acondicionador sin aclarado y spray de agua marina. Según el tutorial que Marissa Marino publicó en su cuenta de Instagram, solo necesitas estos dos productos y un peine para conseguir el resultado deseado.

"Con el cabello húmedo, aplica un acondicionador que no necesite aclarado o un spray de sal marina. Después, divide el cabello en cuatro secciones, dos delante de la oreja y dos por detrás. Divide cada mechón en dos cabos y gira cada uno en una misma dirección, por ejemplo, hacia la derecha (como si estuvieras haciendo una trenza de dos cabos)", explica la estilista.

Puedes sujetar las trenzas de dos cabos con unas gomas del pelo y déjalas secar al aire. Después, vete soltando mechón a mechón ¡y listo! "También puedes dormir con el pelo enrollado. Yo prefiero hacerlo durante el día para que no queden pliegues".

Atrévete a intentarlo, puede llegar a convertirse en tu secreto preferido para conseguir las ondas surfereas este verano.