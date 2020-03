Debido a la pandemia del Coronavirus, el Gobierno recomienda quedarte en casa con el fin de evitar la propagación del virus. Aquí tienes 11 aplicaciones para hacer de la cuarentena un tiempo menos tedioso y puedas seguir quedando con tus seres queridos.

Andrea Morales |Woman.es

La pandemia del coronavirus nos ha puesto en una situación excepcional y sin precedentes. De un día para otro hemos visto como los bares, restaurantes, museos, cines, tiendas están cerradas, que muchas empresas se han visto obligadas a teletrabajar, se han suspendido las clases, eventos sociales y además de las medidas oficiales que debemos seguir, las autoridades han hecho un llamado a la responsabilidad individual y así reducir nuestros movimientos e intentar parar el ritmo de contagios. Y es que los positivos en Coronavirus se están multiplicado por minutos y, aunque tú no pertenezcas al grupo de pacientes en riesgo, es importante que extrememos las precauciones para no propagarlo. En otras palabras, evita salir de casa lo máximo posible con el fin de prevenir el contagio a otros.

Sabemos que es difícil estar 15 días encerrada en cuatro paredes y que el solo hecho de saber que no debes salir te da más ganas de salir. Te pasa a ti, me pasa a mi, nos pasa a todos. Y es que a veces la vida nos pone pruebas para demostrarnos que somos capaces de hacer cosas que pensábamos que serían imposibles. ¿No salir un viernes? ¿Quedarse en casa un sábado cuando el sol nos adelanta que la primavera está por llegar? Pues sí, habrá que hacerlo por el bien de todos y para que no te tires de los pelos, ni eches de menos a tus familiares, amigos, y parejas. Hemos buscado las mejores app para que montes verdaderas fiestas - aunque cada uno desde su casa-. Con estas aplicaciones no tendrás excusa para no estar en contacto con los tuyos. Son fáciles de usar, están al alcance de tu manos y te aseguramos que te harán pasar un momento agradable, aunque estés en cuarentena. El encierro voluntario puede resultar algo tedioso o divertido. ¡Vamos a ellas!

La aplicación de vídeo llamadas que primero se nos viene a la mente. Es gratis ofrece llamadas grupales, y tiene la posibilidad de que hablen hasta 10 personas al mismo tiempo. Además, si la llamada es solo de audio, el número de personas que pueden usarlo simultáneamente sube a 25.

En la versión gratuita dispones de un usuario y un meeting room, es decir, una sala propia permanente que estará disponible siempre que queramos. El usuario significa que solo puede entrar una sola persona con su correo electrónico pero a la sala pueden entrar hasta 4 participantes. Si quieres que participen más deberás pagar.

Google es otra de las grandes empresas que permite videollamadas grupales desde el móvil. Lo puedes hacer a través de las apps para iOS y Android de Hangouts. Este servicio gratuito posibilita un máximo de 10 participantes simultáneos en una llamada de vídeo, aunque para entornos empresariales pueden haber hasta 25 participantes, manteniendo en la pantalla a los 10 usuarios que más participen.

Es uno de los más populares del momento. Y es que su versión gratuita permite hasta 100 participantes en la llamada de un anfitrión. Pero tiene una limitación la llamada puede durar hasta 45 minutos. Para llamadas más largas tendrás que pagar.

Esta sea quizá sea la más obvia y la que más usamos. Y es que se trata de la app de mensajería instantánea más utilizadas del mundo -en países como España podríamos decir que tiene muy pocos rivales-. Desde hace ya algunos años te permite realizar videollamadas, aunque lo malo es que están limitadas a 4 personas a la vez. Por otro lado, aunque WhatsApp tiene una versión web para usarla desde cualquier ordenador, en esta versión no es posible realizar videollamadas, por lo que siempre vas a depender del móvil para poder hacerlo.

Es la aplicación de llamadas de voz y videollamadas de Apple. La puedes usar en iPhone, iPadOS y en macOS. Tiene soporte para hasta 32 personas a la vez incluyéndote a ti, aunque al poderse usar solo en sistemas operativos de Apple queda bastante limitada.

Esta aplicación permite realizar videollamadas grupales de hasta 8 personas, y tiene aplicaciones para Android, iOS, iPadOS, y una versión web para usarla en ordenadores. También lo puedes utilizar en pantallas inteligentes de Google Nest. Y entre sus características es que tiene un modo de poca luz para que las videollamadas funcionen igual cuando estés medio a oscuras, permite enviar mensajes de vídeo o realizar llamadas de voz.

A través de su función de videollamadas puedes hablar con hasta ocho personas al mismo tiempo mientras envías mensajes privados a alguno de los participantes sin salir de la llamada. La aplicación es popular entre los más jóvenes porque está pensada para hacer “videoquedadas”. Puedes agregar participantes enviando el enlace vía WhatsApp y además ofrece juegos en línea paras que mientras conversas puedas divertirte y retar a los demás participantes.

Es gratuita y permite crear servidores con diferentes canales en los que chatear y tener conversaciones de voz. Además, también permite hacer videollamadas grupales para hasta 50 usuarios. En las videollamadas puedes compartir tu pantalla para enseñar lo que quieras a los demás, tiene versión para escritorio y aplicaciones móviles.

Lo bueno de esta, es que es muy probable que no tengas que descargarla porque ya la tienes, y este desde hace dos años, esta app nos ofrece la posibilidad de poner hacer videollamadas. Esta funcionalidad nos permite realizar llamadas de vídeo en Instagram Direct; funciona tanto con una sola persona como con grupos, por lo que podemos hablar con varias personas al mismo tiempo por vídeo. Lo que nos gusta de esta función es que no estamos obligados a ver sólo el vídeo; podemos minimizarlo y seguir haciendo otras cosas en Instagram, como enviar mensajes y fotos, o comprobar nuestro feed. La app solo te da la posibilidad de hablar con 6 personas al mismo tiempo.

En el caso de realizar videollamadas con Facebook, la app permite hasta 50 personas, pero solo seis de ellas podrán retransmitir al mismo tiempo con su cámara, mientras que el resto se comunican solamente por voz. Las videollamadas son muy fáciles de hacer, y además de las versiones para móvil puedes utilizarlo a través de la versión web de Messenger.