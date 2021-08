Camila Cabello lleva el peinado efecto mojado a otro nivel en el estreno de 'Cenicienta'

Para acudir a la premiére de su primera película como actriz, la artista ha optado por presumir de larguísima coleta como recién salida de la ducha con un pequeño detalle que lo cambia todo: los baby hair.

María Aguirre

Faltan solo unos días para que en Amazon Prime Video pueda verse por fin la esperada nueva versión de 'Cenicienta' que espera ser una historia muy diferente a la que conocíamos hasta ahora sobre esta joven que pierde su zapato de cristal. Será el viernes 3 de septiembre cuando por fin llegue a la plataforma este remake dirigido por Kay Cannon en el que la protagonista es Camila Cabello.

La artista se estrena en el cine junto a Nicholas Galtizine en el papel de príncipe pero también con Billy Porter y su particular 'Hada madrina' sin género libre de etiquetas así como con el artífice del proyecto James Corden. Con estos últimos, por cierto, participó recientemente en un flashmob que paró el tráfico por las calles de Hollywood y fue de lo más criticado en redes precisamente por ese motivo, por la falta de distancia de seguridad y mascarillas e incluso por alguno de los gestos que el presentador realiza durante el baile.

James Corden, Camila Cabello, Billy Porter and Idina Menzel stopped traffic in LA for a flash mob with a cover of Jennifer Lopez’s “Let’s Get Loud” to promote #CinderellaMovie pic.twitter.com/dxm8LIKVvi — Film Updates (@FilmUpdates) August 28, 2021

El objetivo de esta "improvisada" coreografía con disfraces no era otro que promocionar la cinta cuyo estreno se acaba de celebrar en Los Ángeles. De nuevo hemos podido ver a los actores de esta producción en la que la música tiene un papel muy importante -en la banda sonora aparecen canciones como 'Let's get loud' de Jennifer Lopez, 'Material gril' de Madonna o 'Sweet dreams (are made of this)' de Annie Lennox- pero esta vez sobre la alfombra roja, la primera de Camila Cabello como actriz.

Oscar de la Renta ha sido la firma escogida para su vestido formado por una gran falda asimétrica con capas de tul en color negro y una parte superior de pedrería que por su escote halter hacía las veces de body. Lo ha acompañado de unas altísimas botas de tacón obra de Casadei y de unos pendientes de brillantes entrelazados de Kavant & Sharart que quedaban a la vista gracias al peinado con el que ha coronado el look.

Después de sorprendernos en solo 72 horas con melenón largo extraliso y después con un favorecedor 'long bob', Camilla ha optado por recoger su pelo en una coleta XXL gracias a las extensiones en la que la parte superior destacaba por un seductor efecto mojado con raya a un lado.

Nada de optar por un peinado pulido hacia atrás como suele ser habitual en estos casos, la apuesta de la cantante cubana-estadounidense ha sido la de enmarcar su rostro con los pequeños pelos que aparecen por los laterales de la cara y que ha colocado estratégicamente sobre ella. Son lo que puede que conozcas como "abuelillos" pero que reciben el nombre de baby hair, y no son más que son esos finos mechones de unos cinco centímetros que se ven más pegados al nacimiento del cabello y suelen ser difícilmente controlables. Ella los ha domado hasta posarlos sobre el pómulo y las mejillas, dejando como resultado final un estilismo memorable.