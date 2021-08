La cantante incendia Instagram con sus vídeos de TikTok donde se deja ver con un nuevo look.

Septiembre está literalmente a la vuelta de la esquina y eso solo puede significar una cosa: es momento de darle la bienvenida a nuevas tendencias. Aunque la temperatura aún se mantiene alta, nuestras tiendas favoritas ya tienen jerseys, vaqueros, y vestidos más otoñales. Y lo mismo ocurre con las tendencias beauty. Y si en verano lo que más triunfó fueron los cortes bob, ahora lo que se viene son las melenas XL, palabra de Camila Cabello.

La cantante que ya se ha convertido en una de nuestras estrellas favoritas y que no deja de cosechar éxitos con el tema Don't go yet, o con sus mensajes body positive, ahora nos ha adelantado el peinado del entretiempo y no es otro que la melena XL.

La intérprete ha compartido en sus redes sociales su nuevo look, y además lo ha hecho enseñando cómo ha conseguido tener esa melena XL. Aunque no estamos seguras de si se quedará con este look o se trata solamente de un estilismo puntual para un evento en concreto, a nosotras nos ha encantado la idea de llevar una melena extra larga gracias a las extensiones y un liso perfecto.

Extremadamente lisa y con acabado infinito, esta melena podría inspirarnos para nuestro look de entretiempo, ya sea porque te atreves con las extensiones o porque no caíste en la tendencia bob y mantienes tu melena, esta manera de llevar el cabello será todo un acierto.

Las extensiones

Si como Camila quieres apostar por empezar la nueva temporada con un nuevo look y no tienes el cabello los suficientemente largo, puedes optar por volverte amiga de las extensiones.

Si estás valorando la idea de colocarte extensiones de pelo, estos son algunos de los factores que deberías tener en cuenta.

Primero debes escoger si las prefieres naturales o sintéticas. Las naturales generalmente están hechas a partir de cabello humano y se procesan para conseguir la textura permanente deseada, mientras que las sintéticas se consiguen a partir de fibras plásticas. Con esta última opción hay que tener especial cuidado a la hora de utilizar herramientas de calor ya que podrían dañarse.

Para que las extensiones se integren perfectamente con el cabello, es super importante la calidad de estas. Mientras mejor sean más naturales se van a ver y sentir. También hay que ser muy detallistas con la técnica que usamos para colocarlas. No es lo mismo si nos las ponemos con clips, que las que son tejidas o con cinta. Es mejor que acudas a un sitio profesional que te orienten y consigas la longitud y el volumen natural.