Blanca Romero ha apostado por un corte shaggy con flequillo perfecto para potenciar una melena rizada.

A.M

De vez en cuando cae muy bien realizar un cambio de look. Uno drástico que te dé nuevos aires, y un nuevo comienzo. Sabemos que arriesgar demasiado da miedo, pero Blanca Romero nos ha dado una verdadera lección con su último corte de pelo. ¡Simplemente maravilloso!

La actriz y modelo ha optado por volver a los rizos y ha escogido el corte de pelo shaggy. El resultado es una melena en clave disco que saca lo mejor de los rizos. Lo cierto es que desde hace ya algún tiempo que Blanca se olvidó de la melena lisa y comenzó a tratar su cabello para recuperar sus rizos. Y lo ha conseguido a la perfección, porque presume de unos rizos muy bonitos y marcados y gracias a este nuevo corte de pelo los ha potenciado aún más.

Para conseguir este look ideal, Blanca confió su melena a Andrés Navas, su salón de confianza, y se dejó cortar el pelo a la altura de la clavícula y soltar sus rizos con mucho volumen. Se trata de un corte shaggy, que es básicamente un bob con mucha forma gracias a las capas cortas y los mechones muy desfilados que aporta movimiento y sobre todo volumen a la melena. Pero no solo eso, es un look que también incluye in flequillo desenfadado que da ese efecto despeinado y que puede ser de lo más práctico para llevar en el día a día.

Una melenita que, a diferencia de a lo que nos tenía acostumbradas, ahora luce repleta de rizos muy definidos y extremadamente naturales que le sentaban de maravilla.

Además, este corte realza cualquier tipo de rostro. Si tienes el rostro redondo recuerda que las capas que estén cerca de tu rostro sean largas; si es alargado, se fomenta el volumen a los lados; si es un triángulo invertido, añade flequillo.

Además, es apto para todas las edades porque tiene un punto rejuvenecedor, al marcar, a base de las propias capas, los rasgos faciales como el pómulo o la boca. Ya hemos visto que luce igual de bien a Taylor Swift o a Blanca Romero.

Otra gran ventaja de un corte shaggy es que se puede llevar en varios largos, desde melenas cortas a medidas por el hombro. Y por último también queda perfecto con el flequillo de la temporada. Vamos que este corte es todo un acierto, y no hay más que añadir.