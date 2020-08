Estos son los cortes de pelo que mejor te sentarán según tu edad

Palabrita de estilista. ¡Inspírate!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Los cambios de look son imprescindibles para sentirnos mejor con nosotras mismas. Independientemente del color (que también es importantísimo, por supuesto), elegir un corte de pelo adecuado puede sumar o restarnos años de edad, e incluso puede llegar a ser un signo de nuestra personalidad.

Existen miles de tipos de corte de pelo y aunque eso no significa que todos tengan que sentarnos bien, pues siempre hay uno que es más adecuado para nosotras. En este sentido, además de la forma de tu cara, por ejemplo, entran otros factores determinantes como es la edad. Y es que, dependiendo de los años que tengas, te sentará mejor un corte de pelo u otro. No lo decimos nosotras, sino que es palabra de estilista.

Puede que seas amante de las melenas largas (a nosotras también nos encantan), pero los looks de pelo corto son pura tendencia entre las mujeres, así lo hemos visto tanto en el 'street style' como sobre las pasarelas. En muchas ocasiones, nos da miedo dar el paso de cortar nuestro cabello y pasarnos a lo que conocemos como "la melenita" (o clavicut), sin embargo una vez que se toma la decisión, son pocas las mujeres que quieren volver atrás. ¿No conoces ningún caso?

El pelo corto además de ser fresquito (ideal para los meses de verano) y supercómodo de peinar, aportará un toque de naturalidad y juventud a tu rostro. Diana Daureo, estilista del salón que lleva su nombre, resuelve nuestras dudas sobre cuáles son los cortes más favorecedores para cada edad y apuesta por lo que se conoce como cortos 'wellaging'.

- Grace Villarreal tiene un truco para cortarse el pelo y que la melena quede súper recta

- El corte de pelo más pedido en las peluquerías para este verano vas a encontrarlo en la página web de Zara

Tal y como ocurre en la medicina estética, el objetivo del 'wellaging' es restar años y mostrar un aspecto más descansado, pues eso es algo que siempre favorece.

Los cortes más vistos en el 'street style' desde hace varias temporadas son los 'bob' (cabello de la nuca cortado al nivel del nacimiento con degradado hacia arriba y los laterales más largos en diagonal), que sigue triunfando después de varias temporadas aunque con algunas variaciones; los 'shaggy' (un corte a capas que aporta movimiento al cabello y que puede llevarse con o sin flequillo), que llegó en 2017 para quedarse; los 'pixie' (con los laterales y la parte trasera muy corta, y suele ir acompañado por flequillo); y por supuesto los 'midi' (o la media melena clásica), que nunca pasa de moda. Pero entonces, ¿cuál se adapta mejor a ti?

Empecemos por el principio. Las mujeres empezamos a preocuparnos por nuestro pelo a partir de la adolescencia (aproximadamente desde los 14 años), sin embargo, y por lo general (salvo algún caso excepcional), las adolescentes no quieren cortarse el pelo. Pero entonces, ¿qué ocurre a partir de esas edades?

- Desde los 24 hasta los 32 años

Se trata de la primera etapa en la que las mujeres nos preocupamos realmente por nuestro pelo, esto se debe a que, tal y como afirma la peluquera y estilista Diana Daureo, "hay un cambio claro de mentalidad. Muchas entran en el mercado laboral y buscan cortes más cuidados".

En este sentido, aunque todavía no tienen cabida los cortes más arriesgados, "los cortos que mejor les sientan son el 'long bob' (es decir, más largo en la zona delantera y más cortito en la nuca con longitudes largas) y el 'midi', aunque siempre hay alguna atrevida que se anima con el 'pixie'.

- Desde los 33 hasta los 40 años

En esta etapa, y como así ocurre por ejemplo con la piel, el pelo empieza a envejecer y esto comienza a notarse. Es por ello que las visitas a los salones de belleza aumentan, no solo para la coloración, sino para "recurrir a tratamientos de cuidado para mantener el pelo fuerte, vivo, hidratado… Saben que un buen corte puede restar años", asegura la experta.

Durante esta edad hay tres cortes que más suelen favorecer (siempre adaptados a cada tipo de rostro), y estos son: el 'shaggy', el 'long bob' o el 'midi'.

- Desde los 40 hasta los 55 años

Sin duda es la etapa en la que las mujeres más cuidan su cabello. En este aspecto los tratamiento hidratantes y detox adquieren un gran protagonismo. Pero, respecto a los cortes, es cuando comienzan los más atrevidos y con más poder antiedad, "enmarcando muy bien el rostro y haciendo un efecto óptico de 'tirar las facciones hacia arriba'", asegura Daureo.

Por tanto, el 'bob' corto, el 'shaggy' corto y el 'pixie' suelen ser los más favorecedores. Además, son mucho más sencillos de peinar y muy prácticos para la aparición de posibles canas.

- A partir de los 55 años

Se recomienda que el largo del cabello no pase de la clavícula, aunque siempre el corte recomendado "dependerá del tipo de pelo y no solo de la edad, porque el cabello tiende a estropearse más por el propio proceso de envejecimiento y a veces no soporta ciertos largos". Tal y como asegura la estilista, a la mayoría de mujeres de esta edad les sientan bien el 'midi' y, especialmente los cortos como el 'pixie' que, además, tienen un efecto 'lifting' porque "resaltan los pómulos y llevan la atención al tercio superior del rostro".

Sea como sea, si estás dispuesta a probar con un cambio de look y atreverte con un corte de pelo nuevo, no dudes en consultar a tu estilista para que te recomiende lo que más va con tus facciones. ¿Te animas?